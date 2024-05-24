Kayseri’de 15 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı

Kayseri’nin Kocasinan ilçesine bağlı Ambar Mahallesi’nde, jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, birçok suçtan aranması ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.B. yakalandı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerinin müşterek yürüttüğü çalışmalar neticesinde, 24 Mayıs 2024 günü gerçekleştirilen operasyonda V.B. gözaltına alındı.
V.B., Niğde 1. Asliye Ceza Mahkemesi, Kayseri Asliye Ceza İlamat Masası, Kayseri Çocuk İlamat Masası ve Kayseri Ağır Ceza İlamat Masası tarafından "Hükümlü veya Tutuklunun Kaçması", "Alkol veya Uyuşturucu Maddenin Etkisi Altındayken Araç Kullanma", "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçlarından aranıyordu ve hakkında 15 yıl 7 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunuyordu.
Karakoldaki işlemleri tamamlanan V.B., cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.