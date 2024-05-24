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Kahramanmaraş'ta motosikletli gençlerin tehlikeli şovu kazayla sonuçlandı

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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde, motosikletli gençlerin tehlikeli şovu kazayla noktalandı.

Kahramanmaraş'ta motosikletli gençlerin tehlikeli şovu kazayla sonuçlandı mask
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Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde, motosikletli gençlerin tehlikeli şovu kazayla noktalandı.

Kahramanmaraş'ta motosikletli gençlerin tehlikeli şovu kazayla sonuçlandı

Bir grup motosikletli, korna çalarak bulvar üzerinde seyrederken, içlerinden biri motosikletinin önünü kaldırarak dengesini kaybetti ve kaza yaptı.

Motosiklet üzerinde bulunan 2 genç, kazada hafif şekilde yaralanırken, yanlarında seyreden otomobilin altında kalmaktan son anda kurtuldular. O anlar, diğer motosikletçiler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Kaza sonrası gençlerin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# kahramanmaraş, Onikişubat, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı, motosiklet, Genç, yolculuk, kaza

24 May 2024 - 19:56 - Gündem

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