Ağrı’da DEAŞ operasyonunda 2 tutuklama

Ağrı’da DEAŞ terör örgütüne yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 2’si tutuklandı.
Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü personellerince, DEAŞ terör örgütüne yönelik 22 Mayıs tarihinde operasyon düzenlenmiş, düzenlenen operasyonda 15 şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüphelilerin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde alınan ifadelerinin ardından 9 kişi salıverildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilme 6 şüpheliden 2’sinin salıverildiği, 2’sinin adli kontrol ve yurtdışına çıkma yasağıyla serbest bırakıldığı ve 2’sinin de tutuklandığı öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.