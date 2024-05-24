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Adana'da hortum çıktı

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Adana'da ortaya çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Adana'da hortum çıktı mask
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Adana'da ortaya çıkan hortum cep telefonuyla görüntülendi.

Adana'da hortum çıktı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağış uyarısı yaptığı Adana'da sabah saatlerinde yollar göle döndü. Öğle saatlerinde merkez Yüreğir ilçesine bağlı Eğriağaç köyünde hortum çıktı. Çıkan hortum cep telefonu ile görüntülendi. Hortum nedeniyle herhangi bir hasar oluşmadı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Adana, hortum, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağış uyarısı, Yüreğir, Eğriağaç köyü, Yağış

24 May 2024 - 19:51 - Asayiş

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