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Sivas’ın Gemerek ilçesinde sel felaketi: Sürücü mahsur kaldı

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Sivas’ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde sel felaketi: Sürücü mahsur kaldı mask
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Sivas’ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağmur sonrası oluşan sel, Hacıyusuf, Kartalkaya, Yeşilöz, Durgunsu, Seydinali, Yeniköy, Küçüktuzhisar ve Karaerkek köylerine giden grup yolunu ulaşıma kapattı. Sel suları ve toprak yığınları, bazı tarım arazilerine zarar verirken, sürücüler de yolda mahsur kaldı.

Sivas’ın Gemerek ilçesinde sel felaketi: Sürücü mahsur kaldı

Bir kamyon sürücüsü, sel sularının ortasında mahsur kaldığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O anlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Selin etkisinin azalmasıyla birlikte ekipler, yolu açmak için çalışmalara başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 May 2024 - 19:49 - Gündem

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