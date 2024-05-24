Sivas’ın Gemerek ilçesinde sel felaketi: Sürücü mahsur kaldı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.
Sağanak yağmur sonrası oluşan sel, Hacıyusuf, Kartalkaya, Yeşilöz, Durgunsu, Seydinali, Yeniköy, Küçüktuzhisar ve Karaerkek köylerine giden grup yolunu ulaşıma kapattı. Sel suları ve toprak yığınları, bazı tarım arazilerine zarar verirken, sürücüler de yolda mahsur kaldı.
Bir kamyon sürücüsü, sel sularının ortasında mahsur kaldığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O anlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Selin etkisinin azalmasıyla birlikte ekipler, yolu açmak için çalışmalara başladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.