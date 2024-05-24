Sivas’ın Gemerek ilçesinde sel felaketi: Sürücü mahsur kaldı

Sivas’ın Gemerek ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Sağanak yağmur sonrası oluşan sel, Hacıyusuf, Kartalkaya, Yeşilöz, Durgunsu, Seydinali, Yeniköy, Küçüktuzhisar ve Karaerkek köylerine giden grup yolunu ulaşıma kapattı. Sel suları ve toprak yığınları, bazı tarım arazilerine zarar verirken, sürücüler de yolda mahsur kaldı.

Bir kamyon sürücüsü, sel sularının ortasında mahsur kaldığı anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. O anlar sosyal medyada geniş yankı buldu. Selin etkisinin azalmasıyla birlikte ekipler, yolu açmak için çalışmalara başladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı