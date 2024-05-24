Adana'nın Ceyhan ilçesinde sağanak yağış: Hastaneyi su bastı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Aniden bastıran yağış, etrafı adeta göle çevirirken, Ceyhan Devlet Hastanesi'nin acil bölümü ve otoparkı da sular altında kaldı.
Hastane personeli ve acil müdahale ekipleri, suyun tahliyesi için hızla harekete geçti. Yağış nedeniyle hastanede oluşan aksaklıkların giderilmesi için çalışmalar sürdürülürken, hastaların mağduriyet yaşamaması için önlemler alındı.
Olayla ilgili yetkililer, bölgede sağanak yağışların devam etmesi durumunda vatandaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.