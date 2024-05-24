Kayseri'de kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje ve güvenlik bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki köprüde gerçekleşen kazada, 38 BM 429 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından da köprünün yanındaki güvenlik bariyerine çarptı.

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın ardından, bir sağlık çalışanı, yaralanan bebeği sağanak yağışta ıslanmaması için kucağına alarak sardı ve ona büyük bir özenle yaklaştı. Sağlık çalışanının gösterdiği bu anne şefkati, olay yerindekilerin takdirini topladı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı