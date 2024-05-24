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Kayseri'de kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje ve güvenlik bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı mask
Kayseri'de kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı
Kayseri'de kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı
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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin refüje ve güvenlik bariyerine çarpması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kayseri'de kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı

Sahabiye Mahallesi Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerindeki köprüde gerçekleşen kazada, 38 BM 429 plakalı otomobil sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce refüje, ardından da köprünün yanındaki güvenlik bariyerine çarptı.

Kayseri'de kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı

Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri yolda güvenlik önlemleri alırken, yaralılar ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı

Kazanın ardından, bir sağlık çalışanı, yaralanan bebeği sağanak yağışta ıslanmaması için kucağına alarak sardı ve ona büyük bir özenle yaklaştı. Sağlık çalışanının gösterdiği bu anne şefkati, olay yerindekilerin takdirini topladı.

Kayseri'de kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kayseri'de kaza: 3'ü çocuk 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 May 2024 - 19:43 - Gündem

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