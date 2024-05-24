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Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor

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Kahramanmaraş’ta bir grup vatandaş ve sağlık çalışanları, hemen hemen her gün trafik kazasının meydana geldiği yolu kısa süreli kapatıp önlem alınmasını istedi. Son günlerde yaşanan kazalara bir çözüm bulunmasını isteyen vatandaşlar ve sağlık çalışanları, üst geçit gibi önlemlerin alınmasını talep ettiler.

Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor mask
Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor
Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor
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Kahramanmaraş’ta Doğu Çevre Yolu’nda 6 Şubat depremleri sonrası trafik ve yaya yoğunluğu artan karayolunda hemen hemen her gün trafik kazaları meydana geliyor. Birçok iş yeri bulunduğu için vatandaş yoğunluğunun arttığı bölgede araçların hızlı seyretmesi ise kazalara neden oluyor. Bölgede son bir yılda 20’nin üzerinde ölümlü trafik kazası ve yüzlerce yaralamalı kazanın meydana geldiği öğrenildi. Şehirlerarası güzergâh olarak da bilinen karayoluna vatandaşlar üst geçit gibi önlemlerin alınmasını istiyor.

Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor

“8 GÜN İÇİNDE 1 ÖLÜMLÜ OLMAK ÜZERE 3 KAZA OLDU”

Hastane ve bankaların personelleri protesto ettiği bölgede, yola önlem istendi. Kısa süreli trafiği durduran vatandaşlar alkış çalarak tepki gösterdi. Uz. Dr. Zekeriya Büyükdereli,

“Bu yol şehri Gaziantep’e bağlayan aktif bir yol. Gerek hastanenin varlığı gerekse yolun karşısındaki bankaların varlığı çok ciddi şehir içi yayası gibi trafik olan bir yer. Özellikle depremden sonra buranın yaya trafiği arttı. Deprem sonrası hastanemizde hasta sayısının fazla olması ve karşılıklı geçişlerde ciddi yaralanmalı ve ölümlü kazalar meydana geliyor. Bununla ilgili geçit ihtiyacımızın düzenlenmesi ve gerekli önlemlerin alınmasını istiyoruz. Geçtiğimiz 8 gün içinde 1 ölümlü olmak üzere 3 kaza daha oldu. Önlem alınmasını istiyoruz, üst geçit, alt geçit, sinyalizasyon düzenlenmesi her şey olabilir. Sonuçta insanların öncelikli yaya geçidini kullanmasını istiyoruz”

dedi.

Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor

“YAYALARIN GÜVENCE ALTINA ALINMASINI İSTİYORUZ”

Eczacı Ayşe Dedeoğlu Yazıcıoğlu ise,

“Karşıda kamu kuruluşları, okul ve emniyet müdürlüğü ile bankalar mevcut. Bu insanlar hastane ile yürüyerek iletişim sağlamaya çalışıyorlar. Ben eczacıyım içim acıyor her an kim ne kaza geçirecek diye bunu bekliyoruz. Bir an önce lütfen bu yolun çözümlenmesi ve yayaların güvence altına alınmasını istiyoruz”

diye konuştu.

Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor

Kahramanmaraşlılar ölüm yolu için önlem istiyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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24 May 2024 - 17:50 Kahramanmaraş- Bölge

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