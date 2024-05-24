Malatya’da çok sayıda ele geçirildi 1 tutuklama

Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı. Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi verildi.
Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 bin 93 sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, K.S. gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.