24 May 2024 - 17:44 - Asayiş

Malatya’da çok sayıda ele geçirildi 1 tutuklama

Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı. Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi verildi.