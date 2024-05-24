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Malatya’da çok sayıda ele geçirildi 1 tutuklama

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Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı. Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi verildi.

Malatya’da çok sayıda ele geçirildi 1 tutuklama mask
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Malatya’da, torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda çok sayıda sentetik ecza maddesi ele geçirilirken gözaltına alınan bir zanlı tutuklandı. Zanlının polis merkezindeki işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildiği bilgisi verildi.

Malatya’da, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 bin 93 sentetik ecza maddesi ele geçirilirken, K.S. gözaltına alındı.

Malatya’da çok sayıda ele geçirildi 1 tutuklama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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24 May 2024 - 17:44 Malatya- Asayiş

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