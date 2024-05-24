Aydın’dan Babacan’a sert yanıt: Bize gözdağı veremez

Yapılan toplantıda sık sık tartışmalar yaşanırken, bazı vatandaşlar sorularına cevap aradı. Bunun üzerine BUSABAH Medya “Babacan yanlış yönlendirdi, rezerv alan toplantısı rezalete dönüştü” başlığı ile yaşananları haberleştirdi. Milletvekili Babacan ise, medya kuruluşumuza bu haber üzerine tepki gösterdi.

Yüzlerce vatandaşın toplantıya katılacağı hesap edilemeyince toplantı fiyaskoyla sonuçlanmış, Babacan ise BUSABAH Medya’yı arayarak medya kuruluşumuzu suçlamıştı. Medya kuruluşumuza ince ayar vermeye çalışan ve özrü kabahatinden büyük olan vekile en büyük tepki ise MGTC Başkanı Mehmet Aydın’dan geldi. Aydın,

“Bugün Babacan ve bazı çevreler Malatya'yı dizayn etme peşindeler. Medyaya gözdağı veriyorlar. Bize gözdağı veremez ona cürmü yetmez ama gazetecinin görevi sizi 24 saat övmek değil. BUSABAH Medyayı takip edenler bilir, biz 13 yıldır iftira atmadan doğruları söyleriz”

dedi.

Malatya’nın gündemini belirleyen ve olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Bakış Açısı programı yine çok konuşulacak bir canlı yayına imza attı. Moderatörlüğünü BUSABAH Medya Genel Yayın Yönetmeni Sinem Hatun Davut’un yaptığı, ‘Bakış Açısı’ programının bu haftaki konukları BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Üyesi M. Umut Bozkurtoğlu ile Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti (MGTC) Başkanı ve BUSABAH Medya Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Aydın oldu.

Malatya’da geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen rezerv alan toplantısında yaşananlar ve Söğütlü Cami ile ilgili önemli değerlendirilmelerin bulunduğu programda şehrin mazisi ve geleceğine ilişkin yapılması gerekenlerde sıralandı.

“NERELERİN YIKILIP NERELERİN KALACAĞI BELLİ DEĞİL”

Rezerv alanlarla ilgili bilgilendirme toplantısında yaşananlarla ilgili değerlendirmelerde bulunan ve Malatya’da insanları aydınlatacak net açıklamaların yapılmadığını söyleyen Mehmet Aydın,

“Bu bir bilgilendirme toplantısı. Sayın Babacan bir gün önce yaptığı duyuruda toplantıya katılıp sorunlarınızı söyleyebilirsiniz diyor. Binlerce insanı oraya yönlendiriyor. Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp’ta biz sadece bilgilendirmeye geldik, sizi yanlış yönlendirmişler diyor. Peki Babacan niye insanları oraya yönlendiriyor? Malatya’da yaşayan insanlar hangi işi yapıyor olursa olsun sorun Malatya’da ne oluyor bilgileri yok. Depremin üzerinden 15 ay geçti. Geçen gün bir açıklama yaptılar Saray Mahallesi ve Kışla Caddesi projesini gösterdiler, 400 günde teslim olacak dendi. Niyazi Mısri’yi rezerv alan ilan ediyorlar. Orada oturan insan ‘Benim sağlam binam yıkılacak mı yoksa yıkılmayacak mı?’ diyor. Bize soruyorlar, bizde yetkililere soruyoruz hiç kimse bir şey bilmiyor. Malatya’da 40 yer rezerv alan ilan edilmiş ancak nerelerin yıkılıp nerelerin kalacağı belli değil. İçinde bir cevap olmayan yuvarlak açıklamalar yapıyorlar. İnsanları aydınlatacak bir bilgi olmayan açıklamalar yapılıyor. Yola giderse, yapıların bütünlüğünü bozarsa yıkılacak gibi açıklamalar yapıldı. 15 aydır daha bir proje yok. Söğütlü Cami yapılacak mı yapılmayacak mı o da belli değil. En son yerinde yapılacak dendi yerine de bina yapılıyor. İnsanlar bu kadar mı umursanmaz? Hatay’da 400 teknik insan proje üzerinde çalışıyor. Orada rezerv alanlar bile yıkılmış bitmek üzere. Bizim bir milletvekilimizde çıkıyor ‘Biz Hatay’dan öndeyiz’ diyor. Bu vekilimiz Fransa’da çok kalıyor galiba Malatya’yı unutmuş. 15-20 gün Fransa’da 10 gün Türkiye’de, 5-6 gün Ankara’da, 3-4 gün Malatya’da. Malatyalılar herhalde Babacan’ı Fransa’ya gidip gezmesi için seçmiş. Malatya’nın bu kadar sorunu varken bir vekilimizde Fransa’da”

şeklinde konuştu.

“ELİNE BİR GÜÇ GEÇTİĞİ ZAMAN KİŞİLİKLERİ BELLİ OLUR”

İnsanların eline bir güç geçtiği zaman kişiliklerinin belli olduğunu dile getiren Aydın,

“Milletvekilleri, millete hizmet etmek için varlar. Milletvekilleri görevi, millete hizmet etmek, milletin sorunlarını Ankara’da anlatmak. Ama bakıyorsunuz toplumla dalga geçiyorlar. Kendini seçen insanlarla dalga geçiyorlar. Hiç hak etmeden sırf Tayyip Erdoğan'a hatırına 4’üncü sırada seçiliyorlar. Ondan sonra Malatya umurlarında olmuyor. 2-3 ay güzel çalışıyor dedik sonra ya nazar değdi ya da Fransa’da kala kala Malatya’yı unuttu. Açıklamalar yapıyordu, yaptığı açıklamaların sonucuna da bakın boş çıktı. Dünden bugüne hiçbir sorunun cevabı yok. Kışla Caddesi’nin geçen gün projesini açıkladılar. 400 günde yapılacak dediler. Ama oradaki binalar yıkılacak, dümdüz olacak. Firmaya teslim edilecek ondan sonra 400 günde yapılacak. Yıkılmadığı her günü 400 güne ekleyin. Kışla Caddesinden esnaflar 4-5 ay önce tadilat yapıyorlardı. Sen milleti bilgilendirmediğin zaman insanlar tadilat yapıyor. Sonra gelecek burası yıkılacak diyorsunuz. 40 rezerv alan bölgesi seçilmiş, buralarda hangi binanın yıkılıp hangi binanın kalacağını kimse bilmiyor. Rezerv alan toplantısında yaşananları haberleştiriyorsunuz ve daha sonra Babacan sizi arıyor tehditvari konuşuyor. İnsanların eline bir güç geçtiği zaman kişilikleri belli olur. Kişiliğini o zaman belli ederler. Toplum Babacan’ı, Tayyip Erdoğan hatırına seçmiş. Malatya’da şahsi olarak 300 oy alamaz. Millet, Tayyip Erdoğan'a oy vermiş. Bundan bir yıl önce. Yeri gelmiş sizleri toplantı yapmış. Tetikçi gazeteciler var, bize yazıyorlar. Bize iftira atıyorlar demiş. Ama bakıyoruz şimdi sen de tetikçi gazeteciler tutuyorsun. Aynısını yapıyorsun”

ifadelerine yer verdi.

“HİÇ ÇEKİNMEDEN YAZACAĞIZ”

Toplumu ve medyayı dizayn etmeye kimsenin gücünün yetmeyeceğini kaydeden Aydın,

“Bugün gelenler, geçmişteki siyasetçilerin Malatya'yı dizayn ettiğinden şikayetçilerdi. Bugün Babacan ve bazı çevreler Malatya'yı dizayn etme peşindeler. Medyaya gözdağı veriyorlar. Bize göz dağı veremezler ona cürmü yetmez ama gazetecinin görevi sizi 24 saat övmek değil. BUSABAH Medyayı takip edenler bilir, biz 13 yıldır iftira atmadan doğruları söyleriz. Telefon açıp bu haber yalan diyemiyor, ‘Bunu niye yapıyorsunuz?’ diyor. 2 gazeteci ile görüşüyor, BUSABAH Medya toplumu yanlış yönlendiriyor diyor. Biz neyi görürsek, neyi duyarsak onu topluma aktarırız. Hiçbir şey katmadan, yıllardır da bunu yaptık. Ama sen daha geleli şurada bir yıl yok. 5 aydırda, 20 gün Fransa'dasın. Malatya’da doğru dürüst yoksun. Ondan sonra niye haber çıktı diye medya kuruluşunu tehdit edeceksin, gözdağı vereceksin. Biz bunu FETÖ'de gördük. Onlar gücü kullanarak gözdağı veriyorlardı. Devletin gücünü kullanıp medyaya baskı mı yapacaksın? Ne yapacaksın? Ona göre mi gözdağı veriyorsun? Bir iftira haber varsa gider mahkemeye verirsin. Hukuk gereğini yapar. Sen milletvekilliğini devletin gücünü kullanarak milleti ezme olarak mı görüyorsun? Milletvekilinin görevi millete hizmet etmek. Vatandaşına hizmet etmek. Sen de bu memleketin bir vatandaşısın, o da. Yanlış, iftira bir haber olursa, gidersin mahkemeye verirsin. Biz Bülent Tüfenkci bakanlık yaptı eleştirdik. Mehmet Fendoğlu, Selahattin Gürkan, Öznur Çalık nice siyasetçileri eleştirdik bir gün ters tavırları olmadı. Demek ki siz millete hizmet etmenin değil başka şeylerin peşindesiniz. Siz ne medyayı ne de bu memleketi dizayn edebilirsiniz, gücünüz yetmez. Arkanızda biri varmış süsü veriyorsunuz, ayaklarınız yere basmıyor, çabuk düşersiniz. Zamanla göreceğiz, hizmet ederlerse yazacağız, en ufak hatalarını da vatandaşlarla paylaşacağız. Dalga geçer gibi binlerce insanı oraya yönlendireceksiniz, bunu medya mensupları haber yapacak, gözdağı vereceksin. Biz tehdit edilecek bir medya kuruluşu değiliz. Devletin gücünü kullanarak gariban millete gözdağı verenlerin sonunu gördük. Biz her yerde Malatyalının haber alma hakkını savunacağız. Ne görürsek, ne duyarsak hiç çekinmeden yazacağız. Kimsenin de kuşkusu olmasın”

diye konuştu.

“KÜSTAHÇA BULUYORUM”

Bakanlıkların Malatya’nın imarını yerel yöneticilere bırakmadıklarını ifade eden Umut Bozkurtoğlu ise,

“Sayın Babacan, BUSABAH Medya’yı ayarak yaptığı konuşmayı çok küstahça buluyorum. BU geri kalmış ülkelerin yetkililerinin söyleyebileceği şeyler. Ben Sayın Babacan’dan akademisyen olması münasebeti ile çok umutluydum. Bilgiye ve kültüre dayalı şeyler söyleyeceğini düşünürken en ufak bir şeyde arayıp tehditvari konuşması kabul edilemez bir davranış. AK Parti’den 4 milletvekilimiz var. Her gün bir yerden fotoğraf veriyorlar. İnanç Hanım oturduğu yerden farklı görüntülerle sanki çalışıyormuş gibi haber servisi yapıyor, Sayın Babacan’da bunu yapıyor. Sayın Babacan yaptığı açıklama ile ben orada değilim ama buna müdahilim demeye çalışıyor. Bakanlık Malatya’nın imarını yerel yöneticilere bırakmadık, bırakmayacağız diyor. Babacan mesaj attığında aslında vatandaş burada siyasetin yerinin olmadığını bilmeli. Bu tür vekiller size mesaj atarsa bilin ki bunun vekillerle bir alakası yok. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı mesaj atarsa eğer onu ciddiye alın. Sayın Babacan şov yapıyor”

söyleminde bulundu.

Söğütlü Cami hakkında da değerlendirmelerin yapıldığı program konuşan ve Malatya, gelecek nesillerin ihtiyacını cevap verebilecek şekilde dizayn ediliyorsa herkesin buna destek vermesi gerektiğini belirten Bozkurtoğlu,

“Ben Söğütlü Caminin yapılışını biliyorum. Söğütlü Cami, bizim Yeni Cami gibi çok eski, tarihi bir cami değil. Asıl Söğütlü Cami, Vakıflar İş Hanının yerindeydi. Oraya Vakıflar İş Hanı yapıldı, bu cami yukarıya taşındı. Altına dükkanlar yapıldı. Yeni Cami, Çınarlı Cami ve Söğütlü Cami 3 kilometrelik alanda 3 camimiz var. Cami yıkıldı, vakıf bunu çok daha güzel bir yere yapabilir. Cami Vakıflar Bölge Müdürlüğüne ait ama Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından camiye ilişkin herhangi bir açıklama yok. Yeni bir şehir dizayn ediliyorsa gerçekten insanların 50 yıl sonrasındaki ihtiyaçlarını bile karşılayabilecek bir Malatya dizayn ediliyorsa bu caminin farklı bir yere yapılmasının ne mahsuru var. Bu şehir bizden sonraki insanların ihtiyacını cevap verebilecek şekilde dizayn ediliyorsa gelin hepimiz buna destek verelim”

ifadelerini kullandı.

“GELECEK NESİLE DAHA İYİ BİR MALATYA BIRAKMAK LAZIM”

Malatya’nın tarihinde bakıldığında yeşillik alanlar ve ağaçlarla dolu bir şehir olduğunu belirten Aydın,

“Söğütlü Cami çok eski yıllarda yapılmış ama o günden bugüne sadece ismi kalmış. Depremden dolayı yıkılan caminin mazisi 30 yıllık. Bana göre oraya Söğütlü Camiyi yapacaklarına Yeni Cami’nin avlusunu büyütsünler. Daha geniş bir alan yapılsa bana göre gelecek nesilleri için daha iyi olur diye düşünüyorum. Malatya Büyükşehir oldu biz hep şunu konuşuyorduk Malatya tek merkezli. Büyükşehirlerin sadece bir merkezi olmaz farklı farklı merkezleri olur. Biz çarşıyı sadece bir yere doldurmuşuz bunu açamadık. Belki buraya 6 bin dükkan yapacaklarına 3 bin dükkan yapsalardı. 2 bini Yeşilyurt’a yapsalardı şehirde açılırdı, biz bu fırsatı da kaçardık depremden sonra bunu yapamadık. Tepkiden korktular, seçimler vardı ama toplumunda böyle bir talebi olmadı. Deprem öncesi Malatya merkez iyi değildi, trafik sıkıntısı vardı, dükkanlar iç içe girmişti. Depremde yıkıldığı zaman baktığınızda çevre yolu gözüküyordu. Küçücük yere bir sürü dükkan sığdırmışlar. Tarihten dedelerimizin bize miras bıraktığı yapıları tabiî ki koruyacağız. Ama tarihi değeri olmayan yapılara da sadece nostalji gözü ile bakmamak lazım. Gelecek nesile daha iyi bir Malatya bırakmak lazım. Malatya eskiden yeşildi. Niye yeşil meydanlar yapmıyoruz? Bütün caddelerimizde çınar ağacı vardı. Kese kese bırakmadılar. Neden daha yeşil bir Malatya olmasın? Niye 3 bin ağaç varsa 100 bin ağaç dikmeyelim? Niye 30-40 önceki yeşil Malatya’yı geri getirmeyelim? Gösterilen projeye bakın hep betonarme yapılar. Yeşillik yok. Biz Malatya’yı gelecek nesillere nasıl bırakacağız bu fırsatı nasıl daha iyi değerlendireceğiz bunlara bakalım”

diye konuştu.

“BİZİM KAYBETTİĞİMİZ NOKTA BURASI”

Son olarak şehir yeniden inşa edilirken tarihi değerlerinde korunması gerektiğine dikkat çeken Aydın,

“Hafızamızı yok etmeyeceğiz, tarihi değeri olan her şeyimizi koruyacağız. Hafızanızı yok edersiniz zaten o şehir yok olmuş olur. Malatya’nın hafızasında yeşil Malatya’da vardı. Ama yeşili yok ettik. İnşallah onu yaparlar ve daha güzel bir Malatya bırakırız. Ankara’dan biri geldiği zaman herkes kendi menfaati için bir şey istiyor. Toplum organize olup Malatya’nın menfaati için bir şey talep etmiyorlar. Bizim kaybettiğimiz nokta burası, Hatay’ında kazancı bu. Mahallere gidin herkes sorunları konuşuyor herkes kendi evini anlatıyor. Mahalleyi anlatmıyor. Bir vatandaş olarak hepimizin şunu demesi lazım; benim devletimde haksızlık, hukuksuzluk olmaz, ben hak edersem beni işe alırlar, bana haksızlık etmezler, benim ülkemde torpil olmaz. Bugün bunu diyemiyoruz. Yeni nesil artık bakamayacağı için gelecek kaygısı olduğu için çocuk yapmıyor. Geleceğimiz de tehlikede. Bugün oturup bunu düşünmemiz lazım. Belki 15-20 yıl sonra bunun sonucunu göreceğiz”

açıklamasında bulundu.

BUSABAH GAZETESİ-MEHMET TEVFİK CİBİCELİ