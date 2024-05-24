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Elazığ'da ölümlü trafik kazası

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Elazığ-Malatya karayolu Karaali köyü mevkii Çavuşlu köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Elazığ'da ölümlü trafik kazası mask
Elazığ'da ölümlü trafik kazası
Elazığ'da ölümlü trafik kazası
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Elazığ- Malatya karayolu Karaali köyü mevkii Çavuşlu köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu ölü sayısı 2’ye yükseldi.

Elazığ'da ölümlü trafik kazası

23 BF 474 plakalı otomobil ile 23 BS 905 plakalı otomobilin çarpışması sonucu, E.N.G. yönetimindeki araçta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Elazığ'da ölümlü trafik kazası

Kazada, 90 yaşındaki H. Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Elazığ'da ölümlü trafik kazası

Kazada hayatını kaybedenlerin anne-oğul olduğu öğrenilirken, araçlardaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak araçlar kullanılamaz hale geldi.

Elazığ'da ölümlü trafik kazası

Kazada ağır yaralanan Z. Ç. ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

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24 May 2024 - 17:17 Elaziğ- Asayiş

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