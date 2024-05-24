Elazığ'da ölümlü trafik kazası

Elazığ- Malatya karayolu Karaali köyü mevkii Çavuşlu köyü girişinde meydana gelen trafik kazasında, iki aracın çarpışması sonucu ölü sayısı 2’ye yükseldi.
23 BF 474 plakalı otomobil ile 23 BS 905 plakalı otomobilin çarpışması sonucu, E.N.G. yönetimindeki araçta yangın çıktı. Olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, 90 yaşındaki H. Ç. olay yerinde hayatını kaybederken, 1'i ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kazada hayatını kaybedenlerin anne-oğul olduğu öğrenilirken, araçlardaki yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Ancak araçlar kullanılamaz hale geldi.
Kazada ağır yaralanan Z. Ç. ise hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.