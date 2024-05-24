24 Mayıs 2024 Malatya’da kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 10 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Reşit Aytoğan’ın taziye adresi: Başharık Mahallesi, Battalgazi,
63 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hidayet Kal’ın taziye adresi: Çilesiz Mahallesi, Yeşilyurt,
74 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Keziban Açıl’ın taziye adresi: Yakınca Mahallesi, Yeşilyurt,
72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Veysel Çiftçi’nin taziye adresi: Hacı Abdi Mahallesi, Battalgazi,
66 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Doğan Yıldırım’ın taziye adresi: Paşaköşkü Mahallesi, Battalgazi,
33 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Burak Avcu’nun taziye adresi: İskender Mahallesi, Battalgazi,
86 yaşında vefat eden ve Orduzu Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Vahap Nalçacı’nın taziye adresi: Fırat Mahallesi, Zencefil Sokak, No: 4/5, Battalgazi,
69 yaşında vefat eden ve Topsöğüt Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Mehmet Özdemirtaş’ın taziye adresi: Topsöğüt Mahallesi, Yeşilyurt,
105 yaşında vefat eden ve Özal Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Fatma Yıldız’ın taziye adresi: Özal Mahallesi, Yeşilyurt,
83 yaşında vefat eden ve Hanımınçiftliği Mahallesi Battalgazi Mezarlığına defnedilen Ramazan Ulu’nun taziye adresi: Hanımınçiftliği Mahallesi, Battalgazi.”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.