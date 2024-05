Büyükşehirde Sosyal Denge Sözleşmesi imzalandı

Belediye ve Özel İdare Çalışanları Birliği Sendikası (Bem-Bir-Sen) Genel Başkanı Levent Uslu, Malatya Şube Başkanı Abuzer Akagündüz ve beraberindeki heyet Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’i ziyaret ederek bir süre görüştüler.

“ŞAHSIM VE ÜYELERİMİZ ADINA TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er’e görevinde başarılar dileyerek, “Malatya Büyükşehir Belediyesinde ve MASKİ Genel Müdürlüğünde çalışan memur personellerimizi ilgilendiren Sosyal Denge Sözleşmesini imzaladık. Şahsım ve üyelerimiz adına teşekkür ediyorum. Hepimiz bir aileyiz Malatya’mız büyük bir afet yaşadı hep birlikte ayağa kalkacağız. Zorlu bir süreçti. Büyükşehir Belediye Başkanımıza tekrar teşekkür ediyorum” dedi.

“ÇALIŞANLARIMIZIN ŞARTLARININ İYİ OLMASINI İSTİYORUZ”

Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu’yu Malatya’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Er yaptığı konuşmada, “Bem-Bir-Sen her zaman memurun, çalışanın yanında olmuştur. Bem-Bir-Sen ilk sosyal denge sözleşmesini Bağçılar Belediyesinde imzalamıştır. Belediye çalışanlarımızın şartlarının her alanda iyi olmasını istiyoruz. Memurumuzun, işçimizin ve sözleşmeli personellerimizin en iyi şartlarda çalışmasını istiyoruz. Bem-Bir-Sen Genel Başkanımızla yapmış olduğumuz istişare sonrasında bu sözleşmeyi imzalıyoruz. Belediyemize, personellerimize hayırlı olsun. Büyük bir deprem yaşadık hayatın normalleşmesi için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz. İmzalamış olduğumuz bu sözleşme de normalleşmenin ayrı bir göstergesidir. İnşallah diğer alanlarda da Malatya’mızın, çalışanlarımız her alanda rahat etmesini umuyorum. Belediye çalışanları huzur içerisinde olacak ki insanımıza hizmet edebilsin. İmzalamış olduğumuz sözleşmenin bir kez daha hayırlı olmasını temenni ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu tarafından imza altına alınan SDS ile Büyükşehir Belediyesi ile MASKİ bünyesinde çalışmakta olan memur personellerin refah ve yaşam kalitesini artırmak, iş barışını sağlamak ve adaletli bir ücret dağılımının sağlanması hedefleniyor.