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“Kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız”

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Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir, ve yönetim kurulundan. Anadolu Aslanları İş Adamlar Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak ve yönetim kurulunu ziyaret ederek istişarelerde bulundu. MAGİNDER Başkanı Karademir, Malatya için her zaman istişare içerisinde olacaklarının altını çizdi.

“Kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız” mask
“Kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız”
“Kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız”
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6 Şubat depreminden sonra Malatya’mız hep birlikte ayağa kaldırmak için istişarelerde bulunduklarını belirten Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir “Biz sivil toplum temsilcileri olarak Malatya’mızın yeniden ayağa kalması için var gücümüzle çalışacağız. Anadolu Aslanları İş Adamlar Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak ve yönetimi depremin ilk gününden itibaren sahada Malatya’mız için çalışıyorlar. Bizler de MANGİDER ailesi olarak kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız ve iş insanlarımızla bir araya gelmeye devam edeceğiz şeklinde konuştu.

“Kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız”
“Kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız”

“BİRLİĞİN VE BERABERLİĞİN OLUŞTUĞUNU GÖRMEKTEYİZ”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Anadolu Aslanları İş Adamlar Derneği (ASKON) Malatya Şube Başkanı Mustafa Şarlak, “6 Şubat depremleri Malatya’mızda ciddi yıkımlar meydana getirdi ve deprem sonrası ise sahada çalışan Malatya Girişimci İş İnsanları Derneği (MAGİNDER) Başkanı Salih Karademir ve yönetimine canı gönülden teşekkür ediyorum. Sivil toplum temsilcilerimiz birlikte ne kadar güçlü olduğunu, devlet ve siyaset birliğinin ve beraberliğin oluştuğunu görmekteyiz. Malatya’da başarılı iş insanlarımız var. MAGİNDER ailesi bunlardan birisidir, kendilerine teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Kentimiz için her zaman istişarelerde bulunacağız”
 

Kaynak: BÜLTEN

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24 May 2024 - 15:19 Malatya- Gündem

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