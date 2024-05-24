Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene Saray ve Çorlu etkilenecek! 25-26 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
25 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-Bağlık
Tahmini Kesinti Süresi
3 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 04:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi
1 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 02:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Lahna
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
İLÇE: ÇERKEZKÖY
Mahalle Adı
Merkez-İstasyon
Tahmini Kesinti Süresi
3,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 12:30
İLÇE: SARAY
Mahalle Adı
Merkez-Göçerler
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İLÇE: SARAY
Mahalle Adı
Merkez-Beyazköy
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Kabahöyük
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:00
İLÇE: HAYRABOLU
Mahalle Adı
Merkez-Karabürçek
Tahmini Kesinti Süresi
2 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 14:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Hıdırağa
Tahmini Kesinti Süresi
3,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 20:00
İLÇE: ÇORLU
Mahalle Adı
Merkez-Silahtarağa
Tahmini Kesinti Süresi
3,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 20:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Velimeşe Osb
Tahmini Kesinti Süresi
3,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 20:00
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Marmaracıkosb
Tahmini Kesinti Süresi
1,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 18:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 19:30
İLÇE: ERGENE
Mahalle Adı
Merkez-Marmaracık
Tahmini Kesinti Süresi
1,5 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 18:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 19:30
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.