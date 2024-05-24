Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene Saray ve Çorlu etkilenecek! 25-26 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

25 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Bağlık

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 04:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 02:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Lahna

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 12:30

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Göçerler

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Beyazköy

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Kabahöyük

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Karabürçek

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hıdırağa

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 20:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Silahtarağa

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 20:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 20:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Marmaracıkosb

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 18:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 19:30

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Marmaracık

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 18:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 19:30