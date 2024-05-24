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Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene Saray ve Çorlu etkilenecek! 25-26 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Tekirdağ’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Tekirdağ’da yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene Saray ve Çorlu etkilenecek! 25-26 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi mask
Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene Saray ve Çorlu etkilenecek! 25-26 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene Saray ve Çorlu etkilenecek! 25-26 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Tekirdağ’da bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

25 MAYIS TEKİRDAĞ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Bağlık

Tahmini Kesinti Süresi

3 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 04:00

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene Saray ve Çorlu etkilenecek! 25-26 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 01:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 02:00

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Lahna

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene Saray ve Çorlu etkilenecek! 25-26 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇERKEZKÖY

Mahalle Adı

Merkez-İstasyon

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 12:30

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene Saray ve Çorlu etkilenecek! 25-26 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Göçerler

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene Saray ve Çorlu etkilenecek! 25-26 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: SARAY

Mahalle Adı

Merkez-Beyazköy

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 12:00

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene Saray ve Çorlu etkilenecek! 25-26 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Kabahöyük

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:00

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene Saray ve Çorlu etkilenecek! 25-26 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: HAYRABOLU

Mahalle Adı

Merkez-Karabürçek

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 14:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:00

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Hıdırağa

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 20:00

Tekirdağ’da Çerkezköy Ergene Saray ve Çorlu etkilenecek! 25-26 Mayıs Tekirdağ elektrik kesintisi

İLÇE: ÇORLU

Mahalle Adı

Merkez-Silahtarağa

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 20:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Velimeşe Osb

Tahmini Kesinti Süresi

3,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 20:00

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Marmaracıkosb

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 18:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 19:30

İLÇE: ERGENE

Mahalle Adı

Merkez-Marmaracık

Tahmini Kesinti Süresi

1,5 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 18:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 19:30

 

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24 May 2024 - 14:55 Tekirdağ- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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