Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

25 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Çalı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:00

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Merkez-Aşağı Zaferiye

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Kulubalık-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 13:30

26 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Saraç İlyas

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Esetçe-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Esetçe- Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Esetçe-Kurtuluş

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Kocahıdır-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

İbriktepe-İnönü

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

İbriktepe-Selanik

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00