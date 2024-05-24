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Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Edirne’de işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Edirne’de yaşanacak elektrik kesintisi listesi. Detaylar haberimizde…

Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi mask
Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi
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Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

25 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: UZUNKÖPRÜ

Mahalle Adı

Çalı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: KEŞAN

Mahalle Adı

Merkez-Aşağı Zaferiye

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: HAVSA

Mahalle Adı

Kulubalık-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:30

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 13:30

Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

26 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Merkez-Saraç İlyas

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Esetçe-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Esetçe- Cumhuriyet

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Esetçe-Kurtuluş

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00

Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

Kocahıdır-Atatürk

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

İbriktepe-İnönü

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00

İLÇE: İPSALA

Mahalle Adı

İbriktepe-Selanik

Tahmini Kesinti Süresi

7 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

26.05.2024 Pazar Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

26.05.2024 Pazar Saati: 15:00

 

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24 May 2024 - 14:37 Edirne- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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