Edirne’de Uzunköprü Keşan Havsa ve İpsala etkilenecek! 25-26 Mayıs Edirne elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Edirne’de bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:
25 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: UZUNKÖPRÜ
Mahalle Adı
Çalı-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 16:00
İLÇE: KEŞAN
Mahalle Adı
Merkez-Aşağı Zaferiye
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00
İLÇE: HAVSA
Mahalle Adı
Kulubalık-Köyün Kendisi
Tahmini Kesinti Süresi
4 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:30
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
25.05.2024 Cumartesi Saati: 13:30
26 MAYIS EDİRNE ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Merkez-Saraç İlyas
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
26.05.2024 Pazar Saati: 08:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
26.05.2024 Pazar Saati: 15:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Esetçe-Atatürk
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
26.05.2024 Pazar Saati: 08:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
26.05.2024 Pazar Saati: 15:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Esetçe- Cumhuriyet
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
26.05.2024 Pazar Saati: 08:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
26.05.2024 Pazar Saati: 15:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Esetçe-Kurtuluş
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
26.05.2024 Pazar Saati: 08:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
26.05.2024 Pazar Saati: 15:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
Kocahıdır-Atatürk
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
26.05.2024 Pazar Saati: 08:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
26.05.2024 Pazar Saati: 15:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
İbriktepe-İnönü
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
26.05.2024 Pazar Saati: 08:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
26.05.2024 Pazar Saati: 15:00
İLÇE: İPSALA
Mahalle Adı
İbriktepe-Selanik
Tahmini Kesinti Süresi
7 Saat
Kesinti Başlangiç Tarihi
26.05.2024 Pazar Saati: 08:00
Elektrik Ne Zaman Gelir ?
26.05.2024 Pazar Saati: 15:00
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.