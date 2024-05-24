Sağlıklı olmayan o altın Kuyumcular alırken tereddüde düşüyor

Son zamanlarda yatırım kaynağı olarak altın tercih ediliyor. Ancak sağlıklı bir yatırım yapmak isteyen kişiler altın alırken de dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü diğer altın çeşitlerinde zarar etmezken kesme altın alanlar zarara uğrayabiliyor. “Hangi altınlarla yatırım yapılmalı? Kesme altın yatırım için sağlıklı mı? Kuyumcular kesme altını alıyor mu? Kesme altın üzerinde patent damgası yoksa altın olduğu nasıl anlaşılır?” sorusunu merak edenler için kuyumcu Abdullah Türkoğlu BUSABAH Medya’ya konuştu.

“KUYUMCULARIN ALTINI ALMAMA RİSKİ VAR”

Kuyumcu Abdullah Koyunoğlu, bilindik yerden altın yatırımı yapmaları gerektiğini vurgulayarak,

“Şimdi 24 ayar altın satışlarımız bu sene daha çok revaçta. 24 ayar saf altının alım satım farkı daha fazla az olduğu için daha çok tercih ediliyor. Ancak bilindik kuyumculuklardan almalarını tavsiye ediyoruz. Çünkü bu ürünlerde patent, damga olmadığı için yarın öbür gün ayar düşüklüğü gibi bir sıkıntı olduğu zaman kuyumcuların almama riski var. Ama aldıkları zaman müşteri hiçbir sıkıntı yaşamıyor sadece kuyumcular tereddüde düşüyor”

şeklinde konuştu.

“KESME ALTININ FİYATI DAHA UYGUN”

Müşteriler kesme altın alarak daha az zarar ettiğini söyleyen kuyumcu Abdullah Koyunoğlu,

“Müşterilere birikim için en çok tavsiye ettiğimiz altın bilezikler. Bu sene tasarruf için en çok tercih edilen ürünler çeyrek altın, yarım altın, lira ve devletin yaptığı ziynet altın dediğimiz takılar tercih ediliyor. 22 ayarlı altınların zararı daha az olduğu için daha çok tercih ediliyor. Altını kısa vadede bozdurmadığı sürece zarar etmezler. Kısa vadede bozarlarsa çabuk zarar ederler. Kesme altın dediğimiz olay bize kiloyla geliyor ama müşteriye parça parça satıyoruz. Bu altın kesme olduğu için fiyatı daha uyguna geliyor. Bu altında müşterinin zararı az olduğu için daha çok tercih ediliyor. Şu anda kesme altını bozdurmada bir sıkıntı yok. Kuyumcu olarak alıyoruz. Kesme altını olanlar rahat olabilirler”

dedi.

“KESME ALTIN İÇİN VERİLEN FATURA GARANTİSİ”

Koyunoğlu, kesme altın alırken verilen faturanın bir garanti belgesi olduğunu belirterek,

“Kesme altının üzerine herhangi bir damga olmadığı için insanlar bozdururken sıkıntı yaşıyor. Altın konusunda her zaman güvenli kuyumcuyu tercih etmeleri de lazım. Çünkü yarın altını bozdurdukları zaman sıkıntı yaşamamaları Sahte ürün, kaplama ürün, piyasa çok fazla var. Müşteriler altınlarını bozdurma sıkıntısı yaşamaması için böyle bir şey gerekiyor. Kesme altında şöyle bir şey var. Üzerinde damgalama ve firma yok. Sadece kartvizitlerin ve faturaların üzerinde yazan gramajları ile satıyoruz. Kesme altına verilen belge o firmanın garantisi oluyor. Bizim müşterilerimize verdiğimiz faturalarımız var. O faturalar garantidir. Başka bir yere gittikleri zaman o belgeden gerçek kesme altın olduğunu anlayabilirler”

ifadelerini kullandı.

“KUYUMCULAR KESME ALTINI ALIRKEN TEREDDÜY YAŞIYOR”

Son olarak kesme altın üzerinde patent damgası olmadığından sağlıklı görmediğin söyleyen kuyumcu Abdullah Koyunoğlu,

“Kesme altın alma ve satmada sorun yok. Ama güvenlik bakımından sorun yaşayan bütün kuyumcularda alma tereddüdü oluşuyor. Bu altın 24 ayarda patent damgası olmadığı için kuyumcular olarak aldığımız zaman acaba bunun ayarında sıkıntı var mıdır diye tereddüt ettiğimiz için çok sağlıklı görmüyoruz. Müşteriler sıkıntı yaşamak istemiyorsa yarım altın, çeyrek altın, ziynet ve işçiliği olmayan bileziğe yönelmelerini tavsiye ediyoruz. Şu anda kesme altını 2 bin 440 TL’ye alıyoruz ve 2 bin 460 TL’ye satıyoruz. Ama bu kur fiyatları her dakika değişiyor”

sözleriyle cümlelerini noktaladı.