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Golf aracı hiç böyle kullanılmadı Yaşlı ve engellilere hizmet edecek

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Sosyal belediyecilik kapsamında her geçen gün yeni hizmetler üretmeye gayret eden Büyükşehir Belediyesi’nde Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı tarafından sağlanan "golf aracı" hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların, kabir ziyaretlerini daha rahat yapmalarına imkân sağlarken vatandaşlar için büyük bir ulaşım kolaylığı sunuyor.

Golf aracı hiç böyle kullanılmadı Yaşlı ve engellilere hizmet edecek mask
Golf aracı hiç böyle kullanılmadı Yaşlı ve engellilere hizmet edecek
Golf aracı hiç böyle kullanılmadı Yaşlı ve engellilere hizmet edecek
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Şehir Mezarlığı'nda kullanılmak üzere hizmete giren golf aracı yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek isteyen mezarlık ziyaretçilerinin çok fazla olması ve araçların da içeri alınmaması nedeniyle hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların sıkıntı yaşamalarını önlemek amacıyla devreye girdi. 8 kişi kapasiteli golf arabası mezarlık görevlilerinin eşliğinde hizmet veriyor.

Golf aracı hiç böyle kullanılmadı Yaşlı ve engellilere hizmet edecek

“BAYAĞI BİR YOL KAT EDİYORDUK”

Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Daire Başkanlığı tarafından hizmete giren golf aracıyla yakınına ait kabir ziyaretini gerçekleştiren Cebrail Erkurt, “ Malatya Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bizlerin aklında olmayan ancak doğrudan hayata dokunan insana dokunan hizmetleri sunuyorlar. Engellileri her zaman her yerde koruduğu, yaşlıları da düşündüğü için ve bugün buradaki hizmetten dolayı gerçekten minnettarız. Daha önce mezarlığa geldiğimiz zaman bayağı bir yol kat ediyorduk. Hatta bazen gelemiyorduk. Hizmetten dolayı yürekten teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Golf aracı hiç böyle kullanılmadı Yaşlı ve engellilere hizmet edecek

Yapılan hizmeti çok beğendiğini ifade eden Recep Aşkın da, “Büyükşehir Belediye Başkanımıza, engellilere böyle bir imkân sağladıkları için teşekkür ederim. Bu hizmetin sayesinde babamın mezarına ziyarete gidiyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” ifadelerine yer verdi.

Golf aracı hiç böyle kullanılmadı Yaşlı ve engellilere hizmet edecek

“HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM”

Abdullah Akgün ise, “ Böyle kolaylaştırıcı uygulamaları yaptıkları için Sayın Büyükşehir Belediye Başkanıma ve Büyükşehir Belediye ekiplerine teşekkür ederim. Bu uygulamayı görünce aklıma şu söz geldi; ‘İnsanı yaşat ki devlet yaşasın’. Bu düsturla hareket ettikleri için herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Golf aracı hiç böyle kullanılmadı Yaşlı ve engellilere hizmet edecek

Kaynak: BÜLTEN

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24 May 2024 - 14:27 Malatya- Gündem

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