Malatya’da hasarlı binaların yıkımı sürüyor

Malatya 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ikiz depremlerle yapı stokunun birçoğunu kaybetti. 35 binden fazla bina ağır hasar alırken yıkımlar büyük bir oranda tamamlandı. Bazı binaların ise hukuk yoluyla mahkemeye taşınması, yıkımların gecikmesine neden olduğu sık sık ifade edilirken aradan geçen 15 ayın ardından ise yıkımların devam ettiği göze çarptı. Yeşilyurt ilçesine bağlı Tevfik Temelli Caddesi’nde bulunan hasarlı bir binanın yıkımı güvenlik önlemleri ve sulama yapılarak gerçekleştirildi. Mahallelerde bulunan onlarca hasarlı yapılar ise yıkılmayı bekliyor.

ORTA HASARLI BİNALAR AĞIR HASARLI SAYILACAK

Ağır hasarlı binaların yanında çok sayıda orta hasarlı binanın da bulunduğu Malatya’da geçtiğimiz günlerde rezerv alan toplantısı düzenlendi. Toplantıda konuşan Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp güçlendirme çalışmaları için apartmanda 5’te 4 oranında çoğunluğun sağlanması gerektiğini, çoğunluk sağlanamayan binaların ise önümüzdeki yıl nisan ayının sonunda ağır hasarlı sayılacağını bildirdi.

Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp konuyla ilgili şu ifadelere yer verdi:

“ AFAD’ın yayınladığı genelgeye göre 29 Aralık’a kadar başvurusunu yapmış, ruhsat almakla ilgili çalışmasını yapan vatandaşlar binasını güçlendirmekle ilgili çalışma yapabilirler. Az önce bir arkadaş, ‘Binada kimse yok, biz bir araya gelemiyoruz’ dedi. Orta hasarlı bir binada güçlendirme yapılabilmesi için binanın 5’te 4’ünün onayı, çoğunluk kararı gerekiyor. Çoğunluk kararı ile bir araya gelinememiş ise, 5’te 4 oranında çoğunluk kararı alınamamışsa, önümüzdeki yıl nisan ayının sonunda, o bina ağır hasarlı sayılır ve yıkılır.”