Kırklareli’nde yaşayanlar cumartesi günü dikkat! 25 Mayıs Kırklareli elektrik kesintisi

Elektrik sağlayıcıları tarafından, Kırklaerli’nin bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıklandı. Bu açıklamaya göre:

25 MAYIS KIRKLARELİ ELEKTRİK KESİNTİSİ LİSTESİ:

İLÇE: PEHLİVANKÖY

Mahalle Adı

Merkez-Kazımdirik

Tahmini Kesinti Süresi

2 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 08:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karakaş

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 09:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00

İLÇE: PEHLİVANKÖY

Mahalle Adı

Kumköy-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 14:00

İLÇE: PEHLİVANKÖY

Mahalle Adı

İmampazarı-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 14:00

İLÇE: PEHLİVANKÖY

Mahalle Adı

Hıdırca-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 14:00

İLÇE: PEHLİVANKÖY

Mahalle Adı

Yeşilova-Köyün Kendisi

Tahmini Kesinti Süresi

4 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 10:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 14:00

İLÇE: MERKEZ

Mahalle Adı

Merkez-Karacaibrahim

Tahmini Kesinti Süresi

1 Saat

Kesinti Başlangiç Tarihi

25.05.2024 Cumartesi Saati: 13:00

Elektrik Ne Zaman Gelir ?

25.05.2024 Cumartesi Saati: 14:00