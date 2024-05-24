DAİMFED tarafından istişare toplantısı gerçekleştirildi

Geçtiğimiz günlerde yeni kurulan ve çalışma hayatına başlayan İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyon Derneği (DAİMFED), dün tanıtım ve bilgilendirme toplantısı yaptı. Malatya Büyükşehir Belediyesine bağlı Dedekorkut Restoranında düzenlenen toplantıya DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen, Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ülker, Türkiye Gazeteciler Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı-Malatya Gazeteciler ve Televizyoncular Cemiyeti Başkanı Mehmet Aydın, yerel ve ulusal basın temsilcileri, inşaat mühendisleri katıldı.

Toplantıda açılış konuşmasını DAİMFED Malatya Şube Başkanı Kadircan Esen yaptı. Esen, Malatya’da yaşanılan karışıklığa çözüm üretmek için bu platformu oluşturduklarını ifade ederek, Malatya’nın 6 Şubat depremlerinde yıkımı çok olan bir şehir olduğunu söyledi.

“Bu yıkılan şehirde şu an karışıklığın devam ettiği bir tablodayız” diyen Esen,

“Buna çözüm üretmek adına bu platformu oluşturmuş bulunuyoruz. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu Derneği (DAİMFED) Platformumuz Adana merkezli. Burada amacımız tamamen şehrin gelişimine katkıda bulunmak ve şehrin dizaynına farklı fikirler oluşturmak amacıyla bir aradayız. Ben dahil olmak üzere 27 üyemizin 2 akademisyen hocamızdan 2 hukukçu, bir şehir plancısı, bir jeoloji mühendisi, bir makine mühendisi, 3 mimar, 10 inşaat mühendisi ve 7 müteahhit ve tedarikçiden oluştuğunu belirtmek istiyoruz. Şehrimiz 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde bin 390 vatandaşını kaybetti. 9 bin 108 yaralımız oldu. Bunların tekrardan yaşanmaması için ve şehrimizin dizaynında en iyi teorileri üretmek”

şeklinde konuştu.

“KONFEDERASYON OLMA YOLUNDA ADIMLAR ATILIYOR”

Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu platformundan bahseden Esen,

“DAİMFED 2021-2022 yılları arasında Adana merkezli kurulan bir federasyon ve şu an konfederasyon olma yolunda adımlar atılıyor. Muhtemelen 3-4 ay içerisinde de konfederasyon hüviyetine girecekler. Şu an Adana, Mersin, Osmaniye, Kahramanmaraş, İstanbul ve Kilis ilinde yaklaşık bin 100 gerçek ve tüzel kişilikle beraber üyelikleri bulunan ve tamamen inşaatçıların bütünüyle mimar, mühendis, hukukçu, akademisyen, mali müşavir gibi tamamen donanımsal olan federasyon. Şu anda birkaç ilde şubeleşmeleri devam etmekle birlikte özellikle yurt dışında da Avrupa'nın çeşitli illerinde, Azerbaycan'da ve Kıbrıs'ta da şubeleşmeleri devam ediyor”

ifadelerini kullandı.

Şube teklifinde bazı çalışmaların dikkatini çektiğini belirten Esen,

“Burada temelden ya da belirli bir noktadan daire alan vatandaşların haklarını koruma amacıyla belirli bir sigorta karşılığında inşaatı bitirme sigortası diye bir çalışma yaptı. Aynı zamanda denetim serbesti olarak bulunan kişilere operasyon eğitimi verdiler. Çok da ilginç bir şekilde o operatörler enkaz depremde kurtarma çalışmalarında çok sahada aktif olarak çalıştılar. Şu an Akdeniz Bölgesi'nde uygun maliyete ve çok daha çeşitli bir şekilde deprem sismik izolatör dediğimiz çalışmaları şu an yaygınlaştırıyoruz. Özellikle Adana'da mahalle mahalle rezerv alanlar ve kentsel dönüşümle alakalı çalışmalar yapıp bunları belediyeye sunarak ve şu an yaptırım olarak belirli bir noktaya getirdiler”

söylemlerine yer verdi.

“UYGULAMADAKİ SIKINTILARI RAPORLUYORUZ”

Çözümsüz olanlar ya da çözümsüz gibi gözüken meseleler olduğunu söyleyen Esen şunları kaydetti:

“Şu an rezerv alanların piyasada anormal şekilde milleti etkilemiş durumda. Yerinde dönüşümlerde tıkanan bir sürecimiz var. Ve bunların hukuki ve teknik sorunları var. Bunlarla alakalı çalışmalar yapmak istiyoruz. Kamu ihalelerinde verilen belirsiz tablolar var artışları vesaire devam edemeyecek iş grupları var. Bunlarla alakalı çalışmalar yapmak istiyoruz. Şehrin yeniden imarında yaşanabilecek mülkiyet sıkıntıları var. Bunlara fikirler üretmek istiyoruz. Uygulamadaki sıkıntıları raporluyoruz ve bunları gerekli yerlere iletmeyi düşünüyoruz. Hasar tespit çalışmalarında az hasarlı ya da hasarsız olarak verilen ama bizim gözümüzde yaşanması çok zor olan statik performansı kurtarmayan binalarımızın raporlandırılması için gerekli ön raporlar sunmak istiyoruz. Bilimsel jeolojik çalışmalar yapılması için gerekli adımlar atmak istiyoruz. TÜBİTAK'ın desteğiyle başlayan bir jeolojik çalışma var ve yakinen incelemeyi hedefliyoruz. Şehrimizde AFAD üzerinde hak sahipliklerinin belirsizlikleri ve ödemelerde geriden gelen bazı noktalar var. Bunlarla alakalı görüşmeler yapmak istiyoruz. Üniversitelerle iş birliği yapmak istiyoruz. Altyapılarınızın dijitalleşmesi için gerekli adımlar atmak istiyoruz. Mevcut yapı stokunun direnç olarak belirsizliğini bilimsel olarak argümanları ortaya koymak istiyoruz.”

“BEN BU KURULA KATKIDA BULUNACAĞIM”

Daha sonra söz alan Turgut Özal Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Ülker ise, Elâzığ depreminde gereken önlemlerin alınmadığından bu felaketin yaşandığını ileri sürdü. Ülker,

“Bir buçuk seneye yakın düşmemiz oldu. Bu süre içerisinde yıkılan binaları inceledik. 246 bin bina biliyorum. Malatya depremi çok iyi atlattı. Ama bina açısından bakacak olursak Elâzığ depreminde gerekli önlemleri alsaydık bu kadar büyük felaket olmazdı. Gerekli onarımlar, tamiratlar, güçlendirmeler yapılarak hayat devam ederdi. Ama bundan sonra deprem açısından, yapı tasarımı açısından ben bu kurula katkıda bulunacağım. Tekrar eski günlere kavuşmak için elimizden gelen bütün gayreti göstereceğiz”

şeklinde konuştu.