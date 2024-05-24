Son depremler nerede ve kaç şiddetinde oldu? 24 Mayıs 2024 son depremler

Malatya’da ve deprem bölgesinde sık sık deprem meydana gelirken Türkiye’de oluşan son depremlerin yeri ve büyüklüğü Kandilli Rasathanesi tarafından şu şekilde açıklandı:
24 MAYIS 2024 SON DEPREMLER:
Saat 12:56 sularında 19.1 derinliğinde 1.7 büyüklüğünde Karaosmanoğlu-Yerkoy (Yozgat)
Saat 12:49 sularında 0.0 derinliğinde 1.1 büyüklüğünde Akdere-Silifke (Mersin)
Saat 12:37 sularında 17.2 derinliğinde 1.1 büyüklüğünde Başoren -Suhut (Afyonkarahisar)
Saat 12:35 sularında 5.0 derinliğinde 2.2 büyüklüğünde Tekeleresi - Pütürge (Malatya)
Saat 11:39 sularında 11.4 derinliğinde 1.4 büyüklüğünde Serban-Sinanpasa (Afyonkarahisar)
Saat 10:54 sularında 5.4 derinliğinde 1.6 büyüklüğünde Yeşilköy-Torbalı ( İzmir)
Saat 10:43 sularında 8.7 derinliğinde 1.0 büyüklüğünde Gemlik Körfezi (Marmara Denizi)
Saat 10:40 sularında 9.4 derinliğinde 1.8 büyüklüğünde Erdek Körfezi (Marmara Denizi)
Saat 10:40 sularında 7.7 derinliğinde 1.1 büyüklüğünde Gemlik Körfezi (Marmara Denizi)
Saat 10:27 sularında 5.5 derinliğinde 2.1 büyüklüğünde Geben-Andırın ( Kahramanmaraş)
Saat 10:09 sularında 0.0 derinliğinde 1.8 büyüklüğünde Kozluören-Soma (Manisa)
Saat 09:55 sularında 9.3 derinliğinde 1.8 büyüklüğünde Karapınar-Cal (Denizli)
Saat 09:53 sularında 15.4 derinliğinde 1.5 büyüklüğünde Karapınar-Cal (Denizli)
Saat 09:15 sularında 5.2 derinliğinde 1.7 büyüklüğünde Yeşilköy-Torbalı (İzmir)
Saat 09:07 sularında 5.0 derinliğinde 1.7 büyüklüğünde Yeşilköy-Torbalı (İzmir)
Saat 09:02 sularında 9.6 derinliğinde 3.5 büyüklüğünde Yeşilköy-Torbalı (İzmir)
Saat 09:00 sularında 12.3 derinliğinde 2.1 büyüklüğünde Saros Körfezi (Ege Denizi)
Saat 08:58 sularında 8.0 derinliğinde 2.1 büyüklüğünde Arpacıkaraçay-Sulusaray (Tokat)
Saat 08:50 sularında 0.0 derinliğinde 1.9 büyüklüğünde Egnez-Soma (Manisa)
Saat 08:02 sularında 12.9 derinliğinde 1.8 büyüklüğünde Gökova Körfezi (Akdeniz))
Saat 07:58 sularında 9.1 derinliğinde 1.7 büyüklüğünde Gazikoy- Darende (Malatya)
Saat 07:16 sularında 15.8 derinliğinde 1.8 büyüklüğünde Tokatbaşı-Bayındır (İzmir)
Saat 06:47 sularında 4.1 derinliğinde 1.7 büyüklüğünde Doğanlıkarahasan-Pazarcık (Kahramanmaraş)
Saat 06:09 sularında 1.3 derinliğinde 1.7 büyüklüğünde Alaçatı-(Karaman)
Saat 05:59 sularında 5.4 derinliğinde 1.9 büyüklüğünde Akdeniz
Saat 05:51 sularında 7.1 derinliğinde 1.7 büyüklüğünde Tekir-(Kahramanmaraş)
Saat 05:47 sularında 3.8 derinliğinde 2.1 büyüklüğünde Kavakköy-Gurun (Sivas)
Saat 05:22 sularında 10.8 derinliğinde 1.6 büyüklüğünde Gülpınar Açıkları-Çanakkale (Ege Denizi)
Saat 05:12 sularında 5.9 derinliğinde 2.2 büyüklüğünde Gülpınar Açıkları-Çanakkale (Ege Denizi)
Saat 04:47 sularında 4.6 derinliğinde 0.9 büyüklüğünde Şerefler-Dalaman (Muğla)
Saat 04:35 sularında 8.5 derinliğinde 1.5 büyüklüğünde Kapaklıkuyu- Saimbeyli ( Adana)
Saat 04:02 sularında 5.6 derinliğinde 1.6 büyüklüğünde Arpacıkaraçay-Sulusaray (Tokat)
Saat 04:00 sularında 12.4 derinliğinde 1.2 büyüklüğünde Izgın-Elbistan (Kahramanmaraş)
Saat 03:22 sularında 5.0 derinliğinde 2.4 büyüklüğünde Küçükçamurlu -Göksun (Kahramanmaraş)
Saat 02:58 sularında 22.6 derinliğinde 2.3 büyüklüğünde Girit Adası (Akdeniz)
Saat 02:56 sularında 11.9 derinliğinde 1.6 büyüklüğünde Geçitli- Sincik ( Adıyaman)
Saat 02:39 sularında 8.8 derinliğinde 2.4 büyüklüğünde Girit Adası (Akdeniz)
Saat 02:36 sularında 7.4 derinliğinde 2.5 büyüklüğünde Girit Adası (Akdeniz)
Saat 02:19 sularında 5.0 derinliğinde 1.5 büyüklüğünde Yeniyurt-(Kahramanmaraş)
Saat 01:44 sularında 9.2 derinliğinde 2.8 büyüklüğünde Akdeniz
Saat 01:39 sularında 4.9 derinliğinde 3.9 büyüklüğünde Akdeniz
Saat 01:22 sularında 5.8 derinliğinde 1.8 büyüklüğünde Himmetli-Saimbeyli (Adana)
Saat 01:17 sularında 9.4 derinliğinde 1.8 büyüklüğünde Uğurcuk-Birecik (Şanlıurfa)
Saat 01:13 sularında 6.8 derinliğinde 1.6 büyüklüğünde Alanlı-Andırın (Kahramanmaraş)
Saat 01:05 sularında 9.1 derinliğinde 1.9 büyüklüğünde Ege Denizi
Saat 00:26 sularında 8.2 derinliğinde 3.7 büyüklüğünde Girit Adası (Akdeniz)
Saat 00:02 sularında 5.0 derinliğinde 2.3 büyüklüğünde Yazıdere-Afsın (Kahramanmaraş)
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.