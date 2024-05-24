Malatya Kuluncak’ta ev yangını

Malatya’nın Kuluncak ilçesinde yangın meydana geldi. Malatya Kuluncak ilçesine bağlı Aşağıselimli Mahallesi’nde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederken oluşan yangın sonucunda maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.
Malatya’nın Kuluncak ilçesine bağlı Aşağıselimli Mahallesi’nde ikamet yangını meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerine bildirilirken Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında maddi hasar meydana geldi.
Kaynak: BÜLTEN
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.