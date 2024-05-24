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Malatya Kuluncak’ta ev yangını

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Malatya’nın Kuluncak ilçesinde yangın meydana geldi. Malatya Kuluncak ilçesine bağlı Aşağıselimli Mahallesi’nde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederken oluşan yangın sonucunda maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Malatya Kuluncak’ta ev yangını mask
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Malatya’nın Kuluncak ilçesinde yangın meydana geldi. Malatya Kuluncak ilçesine bağlı Aşağıselimli Mahallesi’nde meydana gelen ikamet yangını itfaiye ekiplerine bildirildi. Yangına Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahale ederken oluşan yangın sonucunda maddi hasarın meydana geldiği belirtildi.

Malatya Kuluncak’ta ev yangını

Malatya’nın Kuluncak ilçesine bağlı Aşağıselimli Mahallesi’nde ikamet yangını meydana geldi. Kısa sürede büyüyen yangın itfaiye ekiplerine bildirilirken Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangında maddi hasar meydana geldi.

 

Kaynak: BÜLTEN
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24 May 2024 - 12:56 Malatya- Asayiş

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