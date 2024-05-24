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Malatya itfaiyesi depremlerde kaç can kurtardı?

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Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılına ait faaliyet raporunu göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri depremde 600 vatandaşı sağ olarak enkazdan çıkarttı.

Malatya itfaiyesi depremlerde kaç can kurtardı mask
Malatya itfaiyesi depremlerde kaç can kurtardı
Malatya itfaiyesi depremlerde kaç can kurtardı
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2023 yılı faaliyet raporuna göre, Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’nın 2023 yılında toplam harcaması ve yıl içinde yaptığı tüm faaliyetlerin sayısal verileri açıklandı.

İtfaiye olayları açısından şehirde insanların can ve mal kaybını en asgari seviyeye indirmek, acil durum ve kazalara müdahale etmek, bölgede yangın, afet ve acil durum bilincini artırmak, yangına müdahale kapasitesini geliştirilmek amacıyla İtfaiye Dairesi Başkanlığı faaliyetlerine devam ediyor. Bu kapsamda 2023 yılına ait faaliyetleri şu şekilde:

Malatya itfaiyesi depremlerde kaç can kurtardı?

“Bu yıl içerisinde ilimizde yaşanan 3 bin 988 Ev, iş yeri, baca, araç, odunluk, bahçe, ot, vs. yangınlara anında müdahale ederek asli görevini yerine getirmiştir. Daire Başkanlığımız bu yıl içerisinde 555 trafik kazası ve 235 kurtarma olmak üzere toplam 790 olaya müdahale etmiştir. Müdahalede bulunduğumuz bu türdeki olaylarda 78 kişi hayatını kaybetmiş, 633 kişi yaralı olarak kurtarılmıştır.”

Malatya itfaiyesi depremlerde kaç can kurtardı?

6 Şubat depremlerinde 600 vatandaşımız sağ olarak enkaz altından çıkartılıp sağlık ekiplerine teslim edilmiştir.”

“Sualtı Arama-Kurtarma Timi bu yıl içerisinde 55 görev ifa etmiş, bu görevlerin 12 adeti boğulma vakası olup, hayatını kaybeden 12 vatandaşımızın cenazeleri sudan çıkarılmıştır. Aylık periyodik dalış eğitimlerini düzenli bir şekilde Karakaya Baraj gölünde yapmaktadır.”

Malatya itfaiyesi depremlerde kaç can kurtardı?

“161 kurum ve kuruluşa toplumsal farkındalık ve bilinçlendirme eğitimi verilmiştir.”

“Bu yıl içerisinde 5 parlayıcı-patlayıcı yer ve 15 istasyonunun yerlerinin tespiti ve denetimi yapılmıştır.”

Malatya itfaiyesi depremlerde kaç can kurtardı?

“Yıl içerisinde 739 kurum, kuruluş ve iş yerlerinin denetleme ve ruhsatlandırılması yapılmıştır.”

“Tamp kapsamında yer alan 26 hizmet grubuna, destek çözüm ortağı olarak araç, gereç ve personel görevlendirilmeleri yapılmaktadır”

Malatya itfaiyesi depremlerde kaç can kurtardı?

Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, 2023 yılında toplamda 18 milyon 23 bin 377 TL harcama yaptı.

 

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24 May 2024 - 12:45 Malatya- Gündem

Mahreç  Besime Güner

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