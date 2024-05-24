BİM’e bugün iPhone 12 ve çeşit çeşit fırsat ürünü geliyor

24 Mayıs 2024 itibariyle BİM marketlerde satışa sunulacak ürünler ve kataloğu şu şekilde açıklandı:
“Fakir Çeyiz Paketi 3 bin 499 TL,
iPhone 12 Telefon 27 bin 999 TL,
Philips Süpürge 4 bin 799 TL,
Philips Buhar Kazanlı Ütü 4 bin 299 TL,
Dijitsu Tezgâh Altı Buzdolabı 4 bin 699 TL,
Nautica Termos 699 TL,
Erinöz 3 Kişilik Gölgelikli Luka Salıncak 7 bin 999 TL,
Kumtel 5.5 L Fastfryer 1.499 TL,
Range Dikey Elektrikli Süpürge 999 TL,
Türk Kahve Makinesi 899 TL,
Relax Bambu Saplı Çelik Termos 1.5 L 549 TL,
Relax Bambu Saplı Çelik Termos 2.5 L 499 TL,
Relax Bambu Saplı Çelik Termos 2 L 629 TL,
Nautica NTM02 Termos 699 TL,
Intex Yunus Deniz Yatağı 3+ Yaş 599 TL,
Intex Çocuk Havuzu 1-3 Yaş 249 TL,
Intex Deniz Gözlüğü 3-8 Yaş 399 TL,
Intex Donut Deniz Simidi 9+ Yaş 349 TL,
Intex Hacıyatmaz 3+ Yaş 229 TL,
Intex Figürlü Deniz Simidi 3-6 Yaş 129 TL,
Intex Excursion Şişme Bot 6 bin 999 TL,
Intex Tamir Kiti 19,90 TL,
Intex Ayak Pompası 229 TL,
Northpacific Futbol Topu 219 TL,
Northpacific Voleybol Topu 179 TL,
Universal Beach Raket Set 89 TL,
Yetişkin Güneş Gözlüğü 79 TL,
Çocuk Güneş Gözlüğü 79 TL,
Hasır Görünümlü Şapka 129 TL,
Hambez Erkek Şort 139 TL,
Erkek Deniz Şortu 159 TL,
Parmak Arası Terlik 89 TL,
Plaj Çantası 145 TL,
Plaj Havlusu 89 TL,
Plaj Hasırı 109 TL,
Chef's Sahan 139 TL,
Chef's Krep Tava 169 TL,
Naturalove Bambu Mutfak Seti 99 TL,
Hobby Life Stormax Organizer Kutu 179 TL,
Benante Çerezlik Seti 185 TL,
Keramika Jumbo Kupa 34,50 TL,
Rakle Mottolu Cam Kupa 34,50 TL,
Pirinç Süzgeci 19,50 TL,
Yükselen Zekâ Cırt Cırtlı Tuvalet Eğitimi Kitabı 199 TL,
Oyuncak Su Atıcısı 69 TL,
Arabalar 149 TL,
Hot Wheels Monster Trucks 49,50 TL,
Uçar Oyuncak Dozer - 119 TL,
Su Balonu 49 TL,
Eğitici Puzzle 69 TL,
MGS Kum Oyuncakları 69 TL,
MGS Oyuncak Karavan Seti 199 TL.”
Kaynak: Haber Merkezi
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.