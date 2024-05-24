Yeşilyurt’ta ‘Başkanım Yanımda’ ile 4’üncü toplantı yapıldı

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’in talimatıyla vatandaşların sorun ve taleplerini yerinde dinlenerek anından çözümü için hayata geçirilen ‘Başkanım Yanımda’ Projesi kapsamında Kiltepe mahallesindeki Yeşilyurt Mesleki Eğitim ve Yaşam Merkezi önünde düzenlenen toplantı büyük ilgi gördü. Toplantıda, mahallelerin ihtiyaçları, yeni dönemde yapılacak hizmetler, rezerv alan uygulamaları, kentsel dönüşüm projeleri ve geleceğe dönük yatırımlar tüm boyutlarıyla ele alınıp, muhtarların ve vatandaşların sorularına detaylı yanıtlar verildi.

Yeşilyurt’un ihtiyaç duyduğu yatırımları teker teker hayata geçirip vatandaşların yaşam seviyesini yükselteceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Prof. Dr. İlhan Geçit, bütüncül, kapsayıcı ve çözüm odaklı yatırımlarla Yeşilyurt’un dört bir tarafını daha yaşanabilir ve modern hale getireceklerini ifade etti.

“ÇALIŞMALARA HEMEN BAŞLAYACAĞIZ”

‘Başkanım Yanımda’ projesiyle vatandaşların ayağına kadar giderek mahallelerin sorunlarına yerinde kalıcı çözümler getirmek için çalıştıklarını ifade eden Geçit, iş ve çözüm odaklı çalıştıklarını hatırlatarak şunları söyledi;

“İlçemizin her mahallesinin gelişmişlik seviyesini aynı düzeye getirip, 7’den 70’e tüm hemşehrilerimizin hayat standartlarını yükseltmek için elimizden geleni yapıyoruz. Sorunların çözümü noktasında kaybedecek zamanımız yoktur. Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Sami Er’in de katılımıyla dördüncüsünü düzenlediğimiz istişare toplantımızda Kiltepe, Kaynarca, Çarmuzu ve Melekbaba mahallelerimizde yapacağımız sosyal ve fiziksel dönüşümü yetkililerle birlikte ele aldık. Diğer toplantılarımız gibi çok verimli geçti. Vatandaşlarımız taleplerini paylaştı, bizlerde yapacağımız hizmetleri anlattık, iletilen talepleri yerine getirmek için çalışmalara hemen başlayacağız. Bizim tek amacımız herkese ve her kesime en iyi hizmetleri ulaştırmaktır. İletilen talepleri doğru, planlı ve sistemli çalışmalarla çözüme kavuşturmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz.”

“BİRLİKTE HAREKET EDİYORUZ, DAYANIŞMA İÇERİSİNDEYİZ”

Mahalle sakinleriyle bir araya gelmekten çok büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise şu ifadelere yer verdi:

“Böylesine güzel bir projeyi başlatan İlhan Geçit Başkanımıza öncelikle teşekkür ediyorum. Malatya’yı topyekûn ayağa kaldırmak için Yeşilyurt ve Battalgazi Belediyemizin yanı sıra tüm kamu kurumlarıyla birlikte hareket ediyoruz, dayanışma içerisindeyiz. Yaşanılan deprem felaketlerinden dolayı her mahallemizin sorunları var, bunları çözüme kavuşturmak için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Seçimler bitti artık hizmet etme zamanıdır. Büyükşehir, Yeşilyurt ve Battalgazi Belediye Başkanları olarak görüşü ve fikri ne olursa olsun herkesin Belediye Başkanıyız, herkese eşit mesafedeyiz. Biz hep birlikte kalıcı çözümlere odaklandık. Vatandaşlarımızın bizlerden beklentilerini iyi biliyoruz, iletilen talepleri de çözüme kavuşturmak için elimizden geleni yapıyoruz.”

Yeşilyurt Belediye Başkanı İlhan Geçit’in ev sahipliğinde gerçekleşen mahalle toplantısına; Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Esin Tanrıverdi, AK Parti Yeşilyurt Kadın Kolları Başkanı Gönül Özfındık, Mahalle Muhtarları, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Türk Telekom İl Müdürlüğü, AFAD, MASKİ, MEGSAŞ, MOTAŞ, AKSA Doğalgaz ve Fırat EDAŞ yetkilileri katıldı.

Kaynak: BÜLTEN