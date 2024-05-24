24 May 2024 - 11:50 - Gündem

Rezerv alan ilan edilmişti! Malatyalıların merakla beklediği ihale askıda!

Yeşilevler için beklenen gün gelip çattı. Emlak Konut tarafından yapılacak olan Yeşilevler’in etüdü önceki gün itibariyle tamamlandı. İhalesi askıya çıkan ve toplam 6 kapıcı dairesi olmak üzere 708 konuttan oluşması planlanan Yeşilevler için ilk kazmanın eylül veya ekim aylarında vurulacağı tahmin ediliyor.