Rezerv alan ilan edilmişti! Malatyalıların merakla beklediği ihale askıda!

Malatya’nın ilk yüksek katlı binaları olma özelliğiyle tanınan ve 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak bir süre sonra patlayıcılar ile yıkılan 11 blokluk Yeşilevler’in ihaleye çıkması bekleniyor. Emlak Konut tarafından rezerv alan ilan edilen Yeşilevler’de ilk kazmanın yaz ayının sonlarına doğru vurulması bekleniyor. Konuyla ilgili BUSABAH Medya’ya konuşan Hoca Ahmet Yesevi Mahallesi Muhtarı Orhan Ünalır, geçtiğimiz günlerde sahada yapılan sondaj çalışmasının tamamlandığını söyledi.
“708 DAİRE İHALEYE ÇIKTI”
İhale gününü beklediklerini ifade eden Ünalır,
“Yeşilevler rezerv alanı ilan edildikten sonra ölçümleri yapıldı, zemin etüdü tamamlandı. Yeşilevler Emlak Konut tarafından 6 tanesi kapıcı dairesi olmak üzere 708 daire ihaleye çıktı. Biz Malatya Valisi Ersin Yazıcı’nın başkanlık ettiği bir toplantıya katıldık. Burada bu müjdeyi aldık. Eylül veya ekim ayı gibi ilk kazmanın vurulacağını düşünüyoruz. Bunun resmiyet kazanması için ihale günleri ve şartlarını bekleyeceğiz. Şu anada Yeşilevler’in ihalesi askıda diyebiliriz”
şeklinde konuştu.
“ÖDEMELERDE KOLAYLIK OLACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”
“Toplantıda ödemeler hakkında da konuştuk” diyen Ünalır, İzmit, Van, Elazığ depremlerinden sonra kalıcı konutların ödemelerinde hiçbir sorun yaşanmadığını hatırlatarak, şunları kaydetti:
“O illerde konut ödemelerinde zorluk yaşanmadı. Bunda da ödemelerde kolaylık olacağını ve zorluk olmayacağını düşünüyorum. 9-10-11’inci bloklarımızın arsa payları azdı. Ödemeye gelince diğer blokların arsa paylarından daha farklı olacak. Arsa payı az olan, arsa payı fazla olandan daha fazla ödeyecek. Devletimiz o kadar ince düşünmüş ki takdir etmemek elde değil. Kimsenin hakkını kimseye geçirmiyor. Depremden önceki evlerimizin beton zeminine kadar olan her şey hesaplanıp, arsa paylarıyla birlikte fiyatı neyse, bugünkü fiyattan düşecekler ve konut sahiplerini ona göre borçlandıracaklar. Kimseyi mağdur etmeyecekler. Yeşilevler’de arsa payı olduğu için hak sahipleri cüzi bir rakamla borçlandırılacaklar. TOKİ’nin yapacağı konutların borçlarıyla bizim aramızda ödemelerde çok büyük bir fark olacak diye tahmin ediyorum.”
“ARSA PARALARI TOKİ TARAFINDAN KENDİLERİNE ÖDENECEK”
Hak sahiplerini ya Emlak Konut veya TOKİ’nin yapacağı kalıcı konutlardan tek daire alabileceğini belirten Ünalır,
“Bazı insanlarımız rezerv alanında konut sahibi olacağı gibi bir de TOKi’nin rezerv alanlarında yapılan konutlardan da alacağını düşünüyor. Böyle değil. Şu anda insanlarımız bir ev sahibi olamıyorken, bazı hak sahiplerinin ‘2 evimiz olsun’ düşüncesi doğru değil, bu mümkün de değil. Ama arsa sahibi olup da hak sahibi olmayan vatandaşlarımızın Emlak Konut tarafından yapılan konutlarda arsa payları düşürülecek, bu insanlara evler verilecek ama TOKİ’nin koymuş olduğu şartlarda evler verilecek. Fakat TOKİ’nin yaptığı kalıcı konutlarda daire çıkıp da, Yeşilevler’de arsası olanlar buradan kesinlikle ev alamayacaklar. Arsa paraları TOKİ tarafından kendilerine ödenecek ve arsalar TOKİ’ye kalacak. Ya kalıcı TOKİ konutlarından ev alacaklar veya kendi yerlerinde ev alacaklar”
söyleminde bulundu.
“VERDİĞİM SÖZLERİN HEPSİNİ YERİNE GETİRECEĞİM”
Mahalle sakinlerinin daima yanında olacağını ifade eden Ünalır,
“Yeşilevler bölgesinin insanları belirsizlikten şikâyetçiler, çünkü haklılar. Her birisi bir yerde yaşıyor. İl dışına gidenler, kirada yaşayanlar, konteyner kentlerde kalanlar var. Rahat olsunlar eğer başları dara düşerse mutlaka beni arasınlar. Hatta bir sloganım var, ‘başlar düşerse dara Muhtar Orhan’ı ara’ diye. Çünkü benim onlara sözüm var, hep yanlarında olacağım. Önceki dönemlerde de mahalleme hizmet ettim ama bu dönem daha çok çalışıp, verdiğim sözlerin hepsini yerine getireceğim, haklarını sonuna kadar arayacağım, problemleri çözüme kavuşturacağım”
dedi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.