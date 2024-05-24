Malatya’daki ilgi gören o tabela kaldırıldı

Özellikle yaz aylarında birçok vatandaşın uğrak noktası olan Kernek Meydanı’nda yapılan değişiklikler birçok kişi tarafından dikkat çekiyor. Geçtiğimiz hafta birçok vatandaşın önünde fotoğraf çektirdiği Kernek yazılı tabela yenilenmek üzere kaldırıldı. Konu hakkında BUSABAH Medya’ya konuşan Kernek Mahallesi Muhtarı Metin Türkoğlu, önemli açıklamalarda bulundu.

GEÇMİŞTEN BUGÜNE SEVİLEN MEKÂNLARDAN

Malatya'nın merkezinde yer alan Kernek Meydanı, şehrin tarihi ve sosyal dokusunu yansıtan önemli merkezlerinden biridir Meydan özellikle şelalesi ile dikkat çeker. Eski çağlardan beri ticaretin merkezi olan bu meydan, günümüzde de canlı bir alışveriş ve kültürel etkinliklerin mekânıdır. Şehrin kalbinde bulunan Kernek Meydanı, Malatya'nın geçmişle bugününü buluşturan önemli bir sembolüdür.

“YENİDEN GÜZEL BİR TABELA YAPILACAK”

Malatya’nın en önemli turistik merkezlerinden biri olan Kernek Meydanı’nda düzenleme çalışmasının yapıldığını kaydeden Muhtar Türkoğlu,

“Kernek Meydanı’nda bulunan ve birçok kişinin önünde fotoğraf çektirdiği tabela kırılmıştı, tadilat yapılması için Malatya Büyükşehir Belediyesine müracaat ederek tabelanın yenilenmesini istedik. Çok hoş olmayan bir görüntü vardı ondan dolayı kaldırılmasını talep ettik. Harfler kırılmıştı ve hep bantlarla yapıştırılmıştı. Kaldırılmasını talep ettik ancak bölgeye yeniden güzel bir tabela yapılacak”

şeklinde konuştu.

“BURADA GÜVENLİK EKİPLERİNİN OLMASI LAZIM”

Yetkililere seslenerek Kernek Meydanı’nda yapılan kontrol ve denetimlerin artırılmasını da talep eden Muhtar Türkoğlu,

“Burada her akşam kavga oluyor ve vatandaşlarımız rahat ve huzurlu bir şekilde oturamıyorlar. Buradan yetkililere sesleniyorum, burada güvenlik ekiplerinin olması lazım, vatandaşlarımız rahat ve huzurlu bir şekilde oturamıyorlar, burada en azından üniformalı polislerimizin dolaşması ve bölgede güvenliği sağlamalar gerekiyor”

ifadelerine yer verdi.