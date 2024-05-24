Malatya’daki yetiştiriciler destek bekliyor Verilen destek yaraya merhem olmuyor

Arıcılık, doğanın dengesini koruyan ve insan yaşamı için hayati öneme sahip bir faaliyettir. Arılar, bitkilerin döllenmesinde kilit rol oynarlar, bu da tarımsal ürünlerin verimliliğini artırır ve biyoçeşitliliği destekler. Aynı zamanda arılar, bal ve diğer arı ürünlerinin üretimini sağlayarak insanların beslenme ve sağlık ihtiyaçlarını da karşılarlar. Bununla birlikte, arıcılık sadece doğal ekosistemler için değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da önemlidir. Arıcılık, birçok ülke için önemli bir gelir kaynağıdır ve yerel ekonomilere katkıda bulunur. Malatya Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Ali Çolak, arıcılık sektörünün önemi hakkında BUSABAH Medya’ya konuştu. Çolak, “Arıcılara destek yok denecek kadar az. Kovan başına 60 lira veriyorlar. O da bir yaraya merhem olmuyor” dedi.

“YAYLAYA GÖÇ HAZIRLIĞI YAPIYORLAR”

Arıcıların göç hazırlığında olduğunu ifade eden Çolak,

“Şu anda arıcılarımız, arılarını bala hazırladılar. Yaylaya göç hazırlığı yapıyorlar. Önümüzdeki ayın ilk günlerinde yaylaya göç başlayacak. Yaylaların durumu da iyi inşallah güzel bir sezon geçer umuduyla hazırlanıyoruz. Arıcılarımız yaylaya giderken arı biti ile mücadelede kullanılan bir ilaç var onu kullanıyorlar. Arıların yavru durumunu yayladaki bala göre ayarladılar. Yayladaki yerlerini seçiyorlar, hangi yaylalar daha güzel, hangi yaylaya yağmur daha iyi yağmış bunların hazırlıklarını yapıyorlar. Burada devletimizden destek bekliyoruz. Özellikle mazot fiyatları çok yükseldi bu konuda bir destek bekliyoruz. Konaklamada sorunlarımız oluyor. Ev sahibi yer veriyor, muhtar razı oluyor, muhtar veriyor, köylü razı olmuyor. Aslında üreticiye destek verilecekken tarla sahipleri başta olmak üzere birçok zorluklarla karşılaşıyoruz”

diye konuştu.

“DAĞLARLA ÇEVRİLİ GÜZEL YAYLALARIMIZ VAR”

Malatya’nın yayla bakımından şanslı bir olduğunu kaydeden Çolak,

“Yayla sürecimiz 15 Haziran ile 15 Ağustos tarihleri arasında. Bu süre bal akım dönemi. Balın aktığı dönem bizim arıcının da yaylarda kaldığı dönemdir. Biz Malatya olarak yayla bakımından şanslıyız. Etrafımızda dağlarla çevrili güzel yaylalarımız var. Mesela Nurhak Dağları, Uzunyayla, Gürün, Doğanşehir-Erkenek tarafı, Beydağı-Pütürge, oradan geçiyorsun. Arapgir-Sarıçiçek, Hekimhan-Yamadağları. Yayla ve doğa açısından Türkiye’de en zengin illerden biriyiz”

ifadelerine yer verdi.

“DEVLET SAHİP ÇIKACAK Kİ BU İNSANLAR VAZGEÇMESİN”

Arıcılara verilen desteklerin artırılması gerektiğini belirten Çolak,

“Arıcılara destek yok denecek kadar az. Kovan başına 60 lira veriyorlar. O da bir yaraya merhem olmuyor. Hayvancılığı öldürdüler, şimdi canlandırmaya çalışıyorlar ama canlanmıyor. Artık geriye dönüş başladığında bunun önüne geçmek zor oluyor. Arıcılık daha ayaktayken devlet sahip çıkacak ki bu insanlar vazgeçmesin. Yerinde üretim ve yerinde doyumu sağlamak zorundayız. İnsanları kırsalda tutmak için destek vermek lazım. Bu noktada da devletten destek bekliyoruz”

söyleminde bulundu.

“ARICILIK MESLEĞİNİN BİRÇOK ÖNEMİ BULUNUYOR”

Arıcılık mesleğinin hem ülke ekonomisi açısından hem de sağlık açısından büyük bir önem arz ettiğini belirten Çolak,

“Bu destekler mazot desteği olabilir, ilaç desteği olabilir. Şeker desteği olabilir. Kış ve ilkbahar aylarında arı bakımı için şeker desteği olabilir. Devlet bizleri desteklerse biz kazanırsak bu sektörden vazgeçirmeyiz. Bizim sektörümüz hem doğadaki tozlaşmayı sağlıyor hem de güzel bir gıda maddesi ortaya çıkıyor. Hem sağlık açısından hem ülke ekonomisi açısından hem de doğa açısından arıcılık mesleğinin birçok önemi bulunuyor. Arıcılarımız genellikle bilinçli insanlardır”

diyerek sözlerini tamamladı.