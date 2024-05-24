Kıbrıs’ta oldu Malatya’da duyuldu Asgari ücrette ara zam yapılacak mı?

Asgari ücretliler ekonomik sıkıntıları ve aybaşını düşünmeden rahat edecek bir zam talep ederken, HAK-İŞ Malatya İl Temsilcisi Mustafa Sengir, asgari ücretliye mutlaka ara zam yapılması gerektiğine dikkat çekti. Özellikle deprem bölgesi Malatya’da asgari ücretle çalışanların sıkıntılarının fazla olduğunu belirten Sengir, “Asgari ücretliler şu anda tamamen açlık sınırının altındalar. Ücret mutlaka 30 binin üzerinde olmalı” şeklinde konuştu.

Temmuz ayında asgari ücrete zam yapılıp yapılmayacağı hala Türkiye ve Malatya’da tartışılırken, vatandaşlar ve HAK-İŞ Malatya İl Temsilcisi ve aynı zamanda Hizmet-İş Malatya Şube Başkanı Mustafa Sengir, BUSABAH Medya’ya konuşarak, bir ada ülkesi olan KKTC’nin örnek alınması gerektiğini dile getirdiler.

Türkiye genelinde olduğu gibi Malatya’da da ekonomik olarak sıkıntıların yaşandığını dile getiren HAK-İŞ Malatya İl Temsilcisi Mustafa Sengir, özellikle depremden sonra hayat pahalılığının daha da artığına dikkat çekti.

“ASGARİ ÜCRETLE ZARURİ İHTİYAÇLAR KARŞILANAMIYOR”

Ara zammın mutlaka yapılması gerektiğinin altını çizen Sengir,

“Deprem olan illerimizde enflasyonun daha fazla olduğu bir dönemi yaşıyoruz. Kesinlikle asgari ücrete ara dönem zammının olması gerektiğini düşünüyoruz. Şu anda Organize Sanayi Bölgelerindeki fabrikalarda ve belediyede çalışan arkadaşlarımız hem kira bedellerini hem de aileleri için yapacakları zaruri ihtiyaçlarını karşılayamaz duruma geldiler. Maalesef şu anda alınan 17 bin liralık asgari ücretle bu zaruri ihtiyaçlar karşılanamıyor. Bununla ilgili Çalışma Bakanlığının bir an önce harekete geçip, asgari ücrete geçtiğimiz yıllarda yapılan ara zammın tekrar yapılmasını, bu yıl da asgari ücretle çalışanların yüzünün güldürülmesini talep ediyoruz. En azından 6 aylık enflasyon farkı verilmeli”

açıklamasında bulundu.

“ ASGARİ ÜCRET 30 BİNİN ÜZERİNDE OLMALI”

Asgari ücretliden alınan vergilerin düşürülmesini talep eden Sengir,

“Kıbrıs’la Türkiye gibi büyük bir ülkeyi kıyaslamak çok da doğru olmaz. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti asgari ücretle çalışanları için daha fazla ücret vermesi, asgari ücretin daha çok olması gerekiyor. Asgari ücret Kıbrıs’ta 30 bine yakın oldu, Türkiye’de ise mutlaka asgari ücret 30 binin üzerinde olmalı. Asgari ücrete ara zam olması bir zorunluluk haline geldi. Hatta bununla beraber asgari ücretten alınan verginin de yüzde 10 civarına çekilmesini istiyoruz. Tabi ki burada işverenler de unutulmamalı. İşverenlere gereken destek verilmeli ki, onlar da işçileri için ellerini taşın altına koyabilsinler”

şeklinde konuştu.

“HER GEÇEN GÜN KİRA BEDELLERİ YÜKSELİYOR”

Asgari ücretliler için en büyük sorunları anlatan Sengir şu ifadelere yer verdi:

“Malatya’da çalışan asgari ücretlilerin en büyük sıkıntısı devamlı dile getirdiğimiz gibi fahiş ev kiraları. Bir türlü bu konuda adım atılmadı. Her geçen gün kira bedelleri yükseliyor. Öte yandan diğer bir problem ise asgari ücretten kesilen vergiler. Zaten çok kıt kanaat şekilde geçimini sağlayan bu kesimden bu kadar çok vergi alınması bize göre doğru değil. Ayrıca asgari ücretle çalışan ailelerin çocuklarının bir sosyal hayatı yok. Bunların tamamının düşünülmesi gerekiyor. Biz asgari ücretin en düşük memur maaşı kadar olmasını istiyoruz. En düşük memur maaşı 32-33 bin TL civarında. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum bu tutarı kaldırabilir. İşverenler ellerini taşın altına koymalı bunu özellikle belediyeler için söylüyorum. Belediyelerin gelir düzeyleri yüksek ve asgari ücreti daha yüksek oranlara taşıyabilirler.”

“ASGARİ ÜCRETLİLER ŞU ANDA BİR KİRA BEDELİNE ÇALIŞIYORLAR”

Kamuda tasarruf tedbirlerine de değinen Sengir,

“Asgari ücret üzerinden tasarruf tedbiri olamaz. Zaten aldıkları maaşla, kendi evlerinde geçindirdikleri aileleriyle gerektiği kadar tasarruf içerisindeler. Bireysel olarak gereken her şeyi yapıyorlar. Tasarruf tedbirlerini tamamen kurumların, bürokrasinin yapması lazım. Biz asgari ücretlilerin sesinin duyulmasını istiyoruz. Asgari ücretliler şu anda bir kira bedeline çalışıyorlar. Özellikle bu durum deprem bölgelerinde net bir şekilde görünüyor. Asgari ücretliler şu anda tamamen açlık sınırının altındalar. Bunlara acilen ara zamla da olabilir veya yeni bir düzenlemeye de gidilebilir, mutlaka daha kapsamlı bir komisyon oluşturularak asgari ücretli ve emekliler için yeniden bir çalışma yapılması gerektiğini düşünüyoruz”

şeklinde konuştu.

KKTC’de asgari ücrete yapılan zam Malatya’daki asgari ücretle çalışanların da gündemindeydi. Türkiye’deki asgari ücrete de zam yapılmasını talep eden vatandaşlar, mutlaka bunun temmuz ayında olması gerektiğini ifade ettiler.

“ASGARİ ÜCRETLİLER İÇİN ARA ZAM DÜŞÜNÜLMELİ”

Asgari ücretliler için ara zammın mutlaka yapılması gerektiğini belirten Aysel Çobanoğlu isimli vatandaş,

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde asgari ücret 30 bin TL’ye yaklaştı. Evet, Kıbrıs çok pahalı bir ülke ama yine de küçücük bir ada. Gerçekten artık geçinemiyoruz, çok zor artık her şey. Gıda ürünleri, kıyafetler, içecekler, kira çok pahalı. Özellikle bu hayat pahalılığını Malatya’da daha fazla hissediyoruz. Kira bedelleri özellikle belimizi büküyor. Kiralar 8 bin liradan başlıyor. Aldığımız 17 binin 8 bin lirasını kiraya versek, mutfak masrafı, faturalar, çocuklar için yapılan harcamaları da hesap edersek ayı çıkartamıyoruz. Mutlaka asgari ücretliler için ara zam düşünülmeli ve hemen de hayata geçmeli”

dedi.

“BEN DE MAAŞIMIZIN ARTMASINI İSTİYORUM”

“Ben kirada oturuyorum. Aylık kiram 9 bin 500” diyen Tamer Koç isimli vatandaş da,

“Daha fazla olacaktı da eski kiracısıyım diye ev sahibi artırmadı. Bir fabrikada çalışıyorum. 3 tane çocuğum var. Bu durumda ne söyleyebilirim ki, geçinemiyoruz desem, artık bu klişe bir söz haline geldi. Evet, ülkemizde ekonomik bir kriz var, belki devlet, hükümet zor durumda ama bizlerin de düşünülmesi gerekiyor. Sadece asgari ücret değil, emekli maaşı alanlar için de aynı sözleri söyleyebilirim. Hükümetimiz piyasanın durumunu da görüyor, emekli ile asgari ücretle çalışanların maaşını da biliyor. Ne diyelim ki, onlar zaten biliyorlar. Tabi ki ben de maaşımızın artmasını istiyorum, ben de rahat bir hayat geçirmek istiyorum fakat her şey istekte kalıyor. Reelde bir şey olmuyor”

ifadelerini kullandı.

“AİLEMİ GEÇİNDİREBİLECEĞİM BİR MAAŞIM OLSUN YETERLİ”

Lüks bir hayat istemediğini, sadece rahat geçinebilecek bir maaşının olmasını istediğini söyleyen Faruk Ölmez isimli vatandaş ise,

“Ben de asgari ücretle özel bir sektörde çalışıyorum. Ben de diğer arkadaşların dediklerine katılıyorum. Biraz daha rahat bir hayat sürmek istiyorum. İşteyken rahat çalışmak, aybaşını nasıl geçireceğiz düşüncesine kapılmak istemiyorum. Ben tatile gideyim, son model araba alayım veya lüks bir dairem olsun istemiyorum. Benim küçük bir evim, ailemi geçindirebileceğim bir maaşım olsun yeterli. Bu nedenle devlet büyüklerimizden asgari ücretle çalışanların sesine kulak vermesi gerektiğini düşünüyorum”

diye konuştu.