Çözülmeyi bekleyen kör düğüm! Malatya’da kira fiyatları daha da artacak mı?

Türkiye genelinde konut satış sayısı, nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 11,8 azalarak 75 bin 569 oldu. Nisan ayında konut satışlarında 12 bin 406’la en yüksek paya sahip il İstanbul olurken, konut satışının en az olduğu iller sırasıyla Ardahan, Hakkâri ve Tunceli oldu. Türkiye genelindeki düşüşün Malatya’da da etkili olduğunu kaydeden Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül, BUSABAH Medya’ya önemli değerlendirmelerde bulundu.

“KONUT SATIŞLARINDA YÜZDE 70 DÜŞÜŞ YAŞANDI”

Malatya’da 6 Şubat depremlerinin ardından konut satışlarında yüzde 70 oranında bir düşüş olduğunu belirten Malatya Emlakçılar Odası Başkanı Ali Özgül,

“Türkiye'de olduğu gibi Malatya'da da deprem öncesine göre satışlarda yüzde 70 oranın da azalma var. Deprem yaşamış konutların satışlarında da düşmeler devam ediyor. Konutların hasar raporlarında hasarsızsa veya az hasarlı ise talep oluyor”

şeklinde konuştu.

“EV SAHİPLERİ DURUMU KENDİ LEHİNE ÇEVİRECEKLER”

Kiralık dairelerde en fazla yüzde 25 oranında zam yapma şartının temmuz ayında kaldırılması bekleniyor. Bu durumun kiracıları olumsuz etkileyeceğini söyleyen Özgül,

“Kiracılar en fazla yüzde 25 artışı kendilerinin lehine görüyordu şimdi bu yüzde 25 oranın kalkması ile ev sahipleri durumu kendi lehine çevirecekler. Örneğin bir evin kirası şu an 10 bin lira ise, TÜİK’in açıklamalarına göre yüzde 59 bandında artırıldığını düşünürsek 10 bin TL olan kira, 15 bin TL olacak bu da özellikle emeklilerin sıkıntı yaşamasına neden olacaktır”

ifadelerine yer verdi.

“HAREKETLENECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUZ”

Yaz aylarının gelmesi ile birlikte emlak sektöründe de bir hareketlilik yaşanacağını beklediklerini kaydeden Özgül,

“Bu yıl inşallah kayısının para etmesiyle emlak sektörünün Malatya'mızda biraz daha hareketleneceğini düşünüyoruz. Ancak konut kredi faizlerinin düşmemesi, mevduat faizlerinin düşmemesi ister istemez yine satışları etkileyecektir. Ama kayısının piyasaya çıkması bir nebzede olsa özellikle arsa ve arazilere talebin daha da artacağını düşünüyoruz”

söyleminde bulundu.

“BÜYÜK SIKINTILAR YAŞAMAKTAYIZ”

Emlakçıların yaşadığı sorun ve sıkıntılar hakkında da değerlendirmelerde bulunan Özgül,

“Emlakçı esnaflarımızın yaşadığı sıkıntıların başında iş yerleri yıkılan esnaflarımızın konteyner almaması var. Birçok esnaf arkadaşımız iş yeri olmamasından dolayı büyük sıkıntılar yaşamaktayız. Kıymetli valimizin konteyner ihtiyaçlarının giderilmesi için bir önlem alması gerekiyor”

diye konuştu.

“EN FAZLA KİRANIN 15 BİN LİRA OLMASI GEREKİYOR”

Malatya şartlarına göre en yüksek kira fiyatının 15 bin TL olması gerektiğini ifade den Özgül,

“Deprem yaşamış konutların kiralarında fazla bir yükselme yoktur ancak inşaatı yeni bitmiş hasar görmemiş binaların kiralarının yükselmeye başladıkları gözlenmektedir. 15 bin lira civarında kira istenmektedir. Günümüz şartlarına göre bu kira Malatya şartlarına göre çok olduğunu belirtmek istiyorum. Yani çok yüksek olduğunu belirtmek istiyorum. Özellikle emekli vatandaşlarımızın bu kira ödemelerinde zorlanacağını düşünüyoruz. Parası olan maddi durumu iyi olan vatandaşlar da ev sahibinin istediği her kirayı da vermemeleri lazım. Çünkü dar gelirli olan bir vatandaşa emsal gösteriliyor. Örneğin A sitesinde bir konut 5 bin liraysa başka bir sitede çift maaşlı bir memurun oturduğu evin kirası 20 bin liraya kadar çıkabiliyor. Ev sahipleri 5 bin liralık kirayı 25 bin liraya yükselttiği zaman kiracı ister, istemez itiraz ediyor. Bu da ev sahipleriyle kiracı arasında büyük anlaşmazlıklara neden olmaktadır. Şunu özellikle vatandaşlarımızın bilmesi lazım; benim maddi gücüm yetiyor diye her istenen kiraya evi tutmamaları gerekiyor. Malatya şartlarına göre en fazla kiranın 15 bin lira olması gerekiyor. Ama günümüzde ilanlara baktığımızda 20 bin lira, 25 bin lira kira yazısı gözlenmektedir. Bu kiralar Malatya şartlarına göre çok yüksek” dedi.

MEHMET TEVFİK CİBİCELİ- BUSABAH GAZETESİ