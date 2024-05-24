Adıyaman dikkat! 25 Mayıs Adıyaman elektrik kesintisi

AKEDAŞ Adıyaman’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Adıyaman’da:

“Yarın 08.15 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 533, 2023, 2024 Nolu sokaklar ve Kavi Caddesine,

Yarın 08.15 ila 10.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Mahallesi 846, 21150, 21151, 21152, 21153, 21154, 21155, 21156, 21157, 21159, 21160, 21162 Nolu sokaklar ile Eski Doğum Hastanesi’ne,

Yarın 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi Yeşilyurt Mahallesi 809, 21186 Nolu sokaklar ve Terminal Caddesi’ne,

Yarın 13.00 ila 14.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 2132, 2133, 2134, 2134, 2135, 2136, 2137, 2139, 2140, 2142 Nolu sokaklar ve Yeşilyurt Caddesi’ne,

Yarın 14.30 ila 16.30 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 2115, 2116, 2114, 2113, 2112, 2111, 2110, 2106, 2108, 798 Nolu sokaklar ve Yeşilyurt ve Hısnı Mansur Caddesi’ne,

Yarın 14.30 ila 16.00 saatleri arasında Merkez ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi 21169, 1119, 1123, 21179, 21176 Nolu sokaklara,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Tut ilçesine bağlı Kaşlıca, Ortaevler, Akçatepe, Tepecik, Dağyalangoz, Elçiler, Pamuklu Köyler ile Hat üzerinde bulunan özel trafolu müşterilere” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.