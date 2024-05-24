Arapgir’de Voleybol Turnuvası düzenlendi

Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen final karşılaşmasını Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ergül Bay, öğrenciler ve vatandaşlar tribünden takip etti.

“ÇOK KEYİFLİ BİR TURNUVA FİNALİ”

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçedeki sportif faaliyetlerin devamlılığından büyük keyif aldığını, sportif faaliyetler adına yapılabilecek her türlü girişimi yapmaya gayret edeceklerini belirterek, “İlçemizde ki gençlerin spor ile iç içe olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor. Çok keyifli bir turnuva finali izlettiren iki takıma ve turnuvaya katılan diğer takımlara teşekkür ediyorum. Düzenlenecek olan diğer turnuvalara katılımın daha fazla olacağının sinyalleri, salonda görülebiliyordu” şeklinde konuştu.

Karşılaşma sonrası protokol tarafından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları takdim edildi.

Kaynak: BÜLTEN