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Arapgir’de Voleybol Turnuvası düzenlendi

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Arapgir’de Gençlik Haftası Etkinlikleri kapsamında Gençlik Haftası Voleybol Turnuvası düzenlendi. Altı takımın katıldığı turnuvada Dut Ağacı ile Kerem Aydınlar arasında oynanan final karşılaşmasını kazanan Kerem Aydınlar turnuvanın birincisi oldu. Turnuva ikincisi Dut Ağacı, üçüncüsü ise Hami Aydınlar oldu.

Arapgir’de Voleybol Turnuvası düzenlendi mask
Arapgir’de Voleybol Turnuvası düzenlendi
Arapgir’de Voleybol Turnuvası düzenlendi
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Gençlik Haftası kapsamında düzenlenen final karşılaşmasını Arapgir Kaymakamı Fikri Badioğlu, Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Ramazan Erdem, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ergül Bay, öğrenciler ve vatandaşlar tribünden takip etti.

Arapgir’de Voleybol Turnuvası düzenlendi
Arapgir’de Voleybol Turnuvası düzenlendi

“ÇOK KEYİFLİ BİR TURNUVA FİNALİ”

Arapgir Belediye Başkanı Haluk Cömertoğlu, ilçedeki sportif faaliyetlerin devamlılığından büyük keyif aldığını, sportif faaliyetler adına yapılabilecek her türlü girişimi yapmaya gayret edeceklerini belirterek, “İlçemizde ki gençlerin spor ile iç içe olduğunu görmek bizleri gururlandırıyor. Çok keyifli bir turnuva finali izlettiren iki takıma ve turnuvaya katılan diğer takımlara teşekkür ediyorum. Düzenlenecek olan diğer turnuvalara katılımın daha fazla olacağının sinyalleri, salonda görülebiliyordu” şeklinde konuştu.

Arapgir’de Voleybol Turnuvası düzenlendi

Karşılaşma sonrası protokol tarafından dereceye giren takımların kupa ve madalyaları takdim edildi.

Arapgir’de Voleybol Turnuvası düzenlendi
Arapgir’de Voleybol Turnuvası düzenlendi

Kaynak: BÜLTEN

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24 May 2024 - 10:13 Malatya- Spor

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