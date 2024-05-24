Pütürge’de üretime başladı! Siparişlere yetişemiyor

Pütürge ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi’nde yaşayan iki çocuk annesi Gülten Çelik 2017 yılında Tarım ve Orman Bakanlığının "Genç Çiftçi Projesi"ne başvurdu. Aldığı hibe desteğiyle ilk etapta 5 dönümlük bir alanda çilek üretimi yapan kadın girişimci siparişlere yetişemeyince üretim alanını genişleterek 36 dönüme çıkardı.

Kilogramı 60 TL’den satışa sunulan albion türü çileklerde siparişlere yetişemediğini ifade ederek, işçi bulma konusunda sıkıntı yaşadıklarını söyledi.

Hasatta işçi olarak çalışan Dilan Taş ile Mehmet Yılmazcan sabah saatlerinde başladıkların hasadın akşam saatlerinde kadar sürdüğünü belirterek, yevmiyelerin ise 700 ila 800 TL aralığında olduğunu söyledi.

“ÜRETİM ALANINI 36 DÖNÜME ÇIKARDIM”

İlk etapta 5 dönümlük bir alanda üretime başladığını ifade eden Gülten Çelik,

”Talepler artınca üretim alanımızı genişletmek için çalışma başlattık ve üretimi 36 dönüme çıkardık. Hedefim daha büyük alan da üretim yapmaktı onu da başardık. Yağışlar bu dönem zorladı biraz işçi konusunda sıkıntımız var ama işin üstesinde gelebiliyoruz. Daimi müşterilerimiz var bir alan bir daha alıyor”

dedi.

“KİLOGRAMINI 60 TL’DEN SATIYORUZ”

Taleplere yetişemediklerini kaydeden Çelik,

“Çileğimizin kilogramı 60 TL. Talep çok fazla yetişemiyoruz. Satışlarımız ise perakende şeklinde. 20-30 kişiye de istihdam sağlıyorum bu durumdan çok mutluyum bu yıl talepleri karşılayarak emeğimizin karşılığını da alacağız inşallah. Çevremdeki insanlardan da destekler görüyorum. Üretimi eşimle birlikte yapıyoruz. Ben çileklerin bakımı ile eşim ise genelde satışlarla ilgileniyor”

ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı