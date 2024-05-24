Maraş’ın Pazarcık Dulkadiroğlu Onikişubat ve Afşin ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi’nin bir kısmına,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Osmanbey, Karşıyaka ve Gültepe mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi Cumhuriyet, Azerbaycan ve 5 nolu sokaklara,

Yarın 09.00 ila 09.30 ve 15.00 ile 15.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gafarlı, Akyar, Kozludere Mahalleleri ile Yusufhacılı Mahallesi’nin bir kısmına,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kanuni Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Akif İnan ve Yunus Emre mahallesi bir kısmına,

Yarın 08.30 ila 15.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Kale Mahallesi Afşinbey Caddesi ile Pazaryeri Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.