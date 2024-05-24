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Maraş’ın Pazarcık Dulkadiroğlu Onikişubat ve Afşin ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

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Elektrik sağlayıcıları tarafından Kahramanmaraş’ta işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Kahramanmaraş’ta yaşanacak elektrik kesintisi listesi! Detaylar haberimizde…

Maraş’ın Pazarcık Dulkadiroğlu Onikişubat ve Afşin ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi mask
Maraş’ın Pazarcık Dulkadiroğlu Onikişubat ve Afşin ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi
Maraş’ın Pazarcık Dulkadiroğlu Onikişubat ve Afşin ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi
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AKEDAŞ Kahramanmaraş’ın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi. Bu açıklamaya göre Kahramanmaraş’ta:

Maraş’ın Pazarcık Dulkadiroğlu Onikişubat ve Afşin ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

“Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Pazarcık ilçesine bağlı Cengiz Topel Mahallesi’nin bir kısmına,

Bugün 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Osmanbey, Karşıyaka ve Gültepe mahallelerine,

Maraş’ın Pazarcık Dulkadiroğlu Onikişubat ve Afşin ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Bugün 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Tekir Mahallesi Cumhuriyet, Azerbaycan ve 5 nolu sokaklara,

Yarın 09.00 ila 09.30 ve 15.00 ile 15.30 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Gafarlı, Akyar, Kozludere Mahalleleri ile Yusufhacılı Mahallesi’nin bir kısmına,

Maraş’ın Pazarcık Dulkadiroğlu Onikişubat ve Afşin ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Kanuni Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Onikişubat ilçesine bağlı Akif İnan ve Yunus Emre mahallesi bir kısmına,

Maraş’ın Pazarcık Dulkadiroğlu Onikişubat ve Afşin ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

Yarın 08.30 ila 15.00 saatleri arasında Afşin ilçesine bağlı Kale Mahallesi Afşinbey Caddesi ile Pazaryeri Mevkii bölgelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.

Maraş’ın Pazarcık Dulkadiroğlu Onikişubat ve Afşin ilçeleri dikkat! 25 Mayıs Kahramanmaraş elektrik kesintisi

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24 May 2024 - 09:51 Kahramanmaraş- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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