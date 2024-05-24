24 Mayıs 2024 Malatya altın fiyatları

Altın fiyatları küresel ekonomik ve politik durumlardan etkilenerek dalgalanmalar gösterebiliyor. Yatırımcılar tarafından güvenli liman olarak bilinen altın dalgalanmaya devam ediyor. 24 Mayıs 2024 itibariyle Malatya’daki altın fiyatları ise şu şekilde göze çarpıyor:
MALATYA KUYUMCULAR ODASI ALTIN FİYATLARI
“Beşibirlik: Alış 77.920 TL, satış 83.100 TL,
Cumhuriyet Eski: 2,5: Alış 38.960 TL, satış 41.040 TL
Cumhuriyet Yeni: 2,5: Alış 38.960 TL, satış 41.550 TL,
Liralık Eski: Alış 15.584 TL, satış 16.416 TL,
Liralık Yeni: Alış 15.584 TL, satış 16.620,
Reşat, Hamit, Aziz: Alış 15.584 TL, satış 16.620 TL,
Ata Lira Eski: Alış 16.029 TL, satış 16.862 TL,
Ata Lira Yeni: Alış 16.029 TL, satış 17.068 TL,
Yarım Eski: Alış 7.792 TL, satış 8.208 TL,
Yarım Yeni: Alış 7.792 TL, satış 8.310 TL,
Çeyrek Eski: Alış 3.896 TL, satış 4.104 TL,
Çeyrek Yeni: Alış 3.896 TL, satış 4.155 TL,
22 Ayar Bilezik: Alış 2.226 TL, satış 2.373 TL,
22 Kordon: Alış 2.226 TL, satış 2.545 TL,
22 Sıfır Zincir: Alış 2.226 TL, satış 2.594 TL,
18 Ayar: Alış 1.708 TL, satış 2.041 TL,
14 Ayar : Alış 1.379 TL, satış 1.721 TL,
24 Ayar: 2.459 TL,
Gümüş Yerli: 4,50-4,50,
Otantik Gümüş: 7,50-10,00,
Gümüş İthal: 6,50-9,50,
Gümüş Has: 6,05-6,30.”
Altın fiyatları saat 09.10’daki değerlere göre verilmiştir.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.