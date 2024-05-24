24 May 2024 - 08:38 - Asayiş

Kıskaç-17 operasyonunda 45 şüpheli yakalandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, FETÖ’ye yönelik 18 ilde düzenlediği “Kıskaç-17” operasyonlarında 45 şüphelinin yakalandığını açıklandı. Son 11 ay içerisinde FETÖ’ye yönelik düzenlenen 5 bin 191 operasyonda 8 bin 153 şüpheli yakalanırken bunlardan bin 518’i tutuklandı.