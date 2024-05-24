Kıskaç-17 operasyonunda 45 şüpheli yakalandı

FETÖ’ye yönelik 18 ilde “Kıskaç-17” operasyonu düzenlendi. Yapılan operasyonda 45 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerin bazı suçlardan aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. İşte detaylar…
“18 İLDE 45 ŞÜPHELİ YAKALANDI”
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın paylaştığı bilgiler ise şu şekilde:
“Emniyet Genel Müdürlüğü TEM Daire Başkanlığı ve İstihbarat Başkanlığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlükleri TEM Şube Müdürlüklerince; Adana, Adıyaman, Ardahan, Erzurum, Eskişehir, Denizli, Gaziantep, Isparta, Kahramanmaraş, Kayseri, Konya, Kütahya, Manisa, Mersin, Sakarya, Samsun, Trabzon ve Yalova olmak üzere 18 ilde FETÖ’ye yönelik “Kıskaç-17” operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlar sonucu 45 şüpheli yakalanırken şüphelilerin, örgütün sözde “Emniyet Mahrem Yapılanması ve Güncel Yapılanması” içerisinde faaliyette bulundukları, örgütün kripto haberleşme programı “ByLock” kullanıcısı oldukları, ankesörlü telefonlarla iletişim kurdukları ve ifade ve teşhislerde adlarının geçtiği, FETÖ soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunduğu tespit edildi. Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ve dokümana el konuldu.”
“11 AYDA 5 BİN 191 OPERASYON DÜZENLENDİ”
Milletin huzuru, birliği için mücadeleye kararlılıkla devam edeceğini söyleyen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya,
“FETÖ’cülere göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz”
şeklinde konuştu.
Yerlikaya, 1 Haziran 2023 - 15 Mayıs 2024 tarihleri arasında (son 11 ayda) FETÖ’ye yönelik yaptığı paylaşımda ise şu ifadelere yer verdi:
“5 bin 191 operasyon düzenlendiğini ekledi. Düzenlenen operasyonlarda 8 bin 153 şüpheli yakalanırken bunlardan bin 518'i tutuklandı. Bin 751 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.”
Kaynak: İHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.