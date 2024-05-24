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24 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Kunut Duaları Türkçe okunuşu

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Ezan vakitleri gerçekleştirilen 5 vakit namazın başlangıç ve bitiş saatlerini belirtir. Ezan ise bu vakitlerin başlangıcı hatırlatan, insanlara namaz için yapılan bir çağrıdır. Peki, Malatya’da bugün ezan vakti saat kaçta olacak? Detaylar haberimizde…

24 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Kunut Duaları Türkçe okunuşu mask
24 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Kunut Duaları Türkçe okunuşu
24 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Kunut Duaları Türkçe okunuşu
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Müslümanların kılmakla yükümlü oldukları 5 vakit namaz bulunur. Bunlar sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı namazlarıdır. Ezan vakitleri ise güneşin doğuş ve batış zamanına, mevsimlere ve coğrafi konuma göre değişiklik gösterir. İşte  Malatya’da 24 Mayıs 2024 tarihindeki ezan saatleri:

24 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Kunut Duaları Türkçe okunuşu

24 MAYIS 2024 CUMA:

İmsak Saati: 03.18,
Güneş Vakti: 05.02,
Öğle Ezanı: 12.30,
İkindi Ezanı: 16.22,
Akşam Ezanı: 19.46,
Yatsı Ezanı: 21.22.
24 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Kunut Duaları Türkçe okunuşu

KUNUT DUALARI TÜRKÇE OKUNUŞU:

1:

"Allâhümme innâ nesteînuke ve nestağfiruke ve nestehdik. Ve nu'minu bike ve netûbu ileyk. Ve netevekkelu aleyke ve nusni aleykel-hayra küllehu neşkuruke ve lâ nekfuruke ve nahleu ve netruku men yefcuruk."

2:

"Allâhümme iyyâke na'budu ve leke nusalli ve nescudu ve ileyke nes'a ve nahfidu nercû rahmeteke ve nehşâ azâbeke inne azâbeke bilkuffâri mulhik."
24 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Kunut Duaları Türkçe okunuşu

ANLAMI:

1:

Allah'ım! Senden yardım isteriz, günahlarımızı bağışlamanı isteriz, razı olduğun şeylere hidayet etmeni isteriz. Sana inanırız, sana tevbe ederiz. Sana güveniriz.
Bize verdiğin bütün nimetleri bilerek seni hayır ile överiz. Sana şükrederiz. Hiçbir nimetini inkar etmez ve onları başkasından bilmeyiz. Nimetlerini inkar eden ve sana karşı geleni bırakırız.

ANLAMI:

2:

Allah'ım! Biz yalnız sana kulluk ederiz. Namazı yalnız senin için kılarız, ancak sana secde ederiz. Yalnız sana koşar ve sana yaklaştıracak şeyleri kazanmaya çalışırız. İbadetlerini sevinçle yaparız.

Rahmetinin devamını ve çoğalmasını dileriz. Azabından korkarız, şüphesiz senin azabın kafirlere ve inançsızlara ulaşır.

24 Mayıs 2024 Malatya ezan vakitleri! Kunut Duaları Türkçe okunuşu
 

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24 May 2024 - 08:35 Malatya- Gündem

Mahreç  Murat İpekten

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