24 May 2024 - 08:30 - Gündem

Resmi Gazete’de bugün ne hangi kararlar alındı? 24 Mayıs 2024 Cuma Resmi Gazete kararları

24 Mayıs 2024 Cuma tarihli Resmi Gazete’de hangi kararlar alındı? Hangi kurum alım yapacak? İşte 24 Mayıs 2024 Cuma Tarihli Resmi Gazete kararları…