24 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

24 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:
Akademi Eczanesi
Battalgazi 05333119257
Fırat Mah Hastane Cad No:60 Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı
24 saat açık!
Umut Eczanesi
Battalgazi 05010099044
Mücelli Sağlık Ocağı Karşısı Cengiz Topel Caddesi Cumartesi Semt Pazarı Giriş
24 saat açık!
Betül Eczanesi
Battalgazi Eski Malatya 05343428444
Alacakapı Mah Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı
24 saat açık!
Dündar Eczanesi
Yeşilyurt 04225021510
Güngör Caddesi Üzeri Esenlikmarket Yanı 100. Yıl Parkı Üstü ( Tecdeye Çıkarken )
24 saat açık!
Kurnazlar Eczanesi
Yeşilyurt 04222110088
İstasyon Caddesi ( Tcdd ) Demiryolları Karşısı
24 saat açık!
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.