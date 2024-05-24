- Sağlık

24 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler

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“Malatya’da nöbetçi eczaneler hangileri? 24 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? Bugün Malatya'da hangi eczaneler nöbetçi?” gibi soruların yanıtını sizler için araştırdık. 24 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

24 Mayıs 2024 Malatya’da nöbetçi eczaneler mask
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24 Mayıs 2024 Malatya’da hangi eczaneler nöbetçi? İşte Malatya’da bugün hizmet verecek olan nöbetçi eczaneler:

Akademi Eczanesi

Battalgazi 05333119257

Fırat Mah Hastane Cad No:60 Battalgazi Devlet Hastanesi Karşısı

24 saat açık!

Umut Eczanesi

Battalgazi 05010099044

Mücelli Sağlık Ocağı Karşısı Cengiz Topel Caddesi Cumartesi Semt Pazarı Giriş

24 saat açık!

Betül Eczanesi

Battalgazi Eski Malatya 05343428444

Alacakapı Mah Kırkgöz Caddesi Hasırcılar Yolu Opet Devamı

24 saat açık!

Dündar Eczanesi

Yeşilyurt 04225021510

Güngör Caddesi Üzeri Esenlikmarket Yanı 100. Yıl Parkı Üstü ( Tecdeye Çıkarken )

24 saat açık!

Kurnazlar Eczanesi

Yeşilyurt 04222110088

İstasyon Caddesi ( Tcdd ) Demiryolları Karşısı

24 saat açık!

 
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24 May 2024 - 08:23 Malatya- Sağlık

Mahreç  Türkan Yıldız Kaya

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