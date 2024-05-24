Malatya'da 7 ilçeye uyarı geldi! 24-25 Mayıs Malatya elektrik kesintisi listesi

FEDAŞ tarafından Malatya’da işletme ve yatırım çalışması nedeniyle bazı ilçe ve mahallelerde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. FEDAŞ Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde planlı olarak elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu mahallelerde elektrik kesintisinin saatler süreceği bildirildi.

FEDAŞ, Malatya’nın bazı ilçe ve mahallelerinde elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı. Bu açıklamaya göre Malatya’da:

“Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Durucasu, Bahçelievler, Kömüşhan, Hamidiye, Bereketli, Sürür mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Kuluncak ilçesine bağlı Alvar, Ortapınar mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi, Hanımınçiftliği mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 14.00 saatleri arasında Darende ilçesine bağlı Hacılar Şeyhli, Hacılar Sıragöz, Zaviye mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Tepebaşı, Dedeköz, Düztarla mahallelerine,

Bugün 09.00 ila 11.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Bahçelievler, Dolamantepe, Toptaş, Yarımcahan, Çolakoğlu, Kadıçayırı mahallerine,

Bugün 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne,

Bugün 10.00 ila 12.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu, Battalgazi mahallerine,

Bugün 13.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Dilek, Topraktepe, Sütlüce, Duranlar mahallerine,

Bugün 14.00 ila 16.00 saatleri arasında Kale ilçesine bağlı Kumluyazı Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 12.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Yakınca Mahallesi’ne,

Yarın 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Başpınar, Kültür, Doğu mahallelerine,

Yarın 09.30 ila 11.30 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Atatürk, Seyran mahallelerine,

26 Mayıs 2024 Pazar günü 09.00 ila 16.00 saatleri arasında Pütürge ilçesine bağlı Tatlıcak, Örmeli, Nohutlu mahallelerine,

27 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 13.00 saatleri arasında Doğanşehir ilçesine bağlı Altıntop Mahallesi’ne,

27 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 15.00 saatleri arasında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'ne,

27 Mayıs 2024 Pazartesi günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Akçadağ ilçesine bağlı Aşağıörükçü, Ilıcak, Aksaray, Şeyhler, Karahan, Bahri, Aydınlar mahallelerine,

28 Mayıs 2024 Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Yazıhan ilçesine bağlı Boztepe Mahallesi’ne,

28 Mayıs 2024 Salı günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Arapgir ilçesine bağlı Osmanpaşa, Mehmet Akif, Sekizsu, Şıhlar, Budak, Düzce, Çobanlı, Yaylacık, Aşağıulupınar, Ormansırtı, Çaybaşı, Çimen, Koru, Serge mahallelerine,

29 Mayıs 2024 Çarşamba günü 09.00 ila 17.00 saatleri arasında Battalgazi ilçesine bağlı Hacıhaliloğlu çiftliği, Yeniköy, Fırıncı, Yenice, Yaygın, Tokluca, Bağtepe, Çolaklı, Kapıkaya, Sevildağ, Merdivenler, Bulgurlu, Bulutlu, Hisartepe, Tanışık, Pelitli mahallelerine” elektrik enerjisinin verilemeyeceği bildirildi.