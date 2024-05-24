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Malatya'da haftalık hava durumu

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Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da haftalık hava durumu mask
Malatya'da haftalık hava durumu
Malatya'da haftalık hava durumu
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Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da haftalık hava durumu

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

Malatya'da haftalık hava durumu

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Cuma, 24 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Cuma günü havada yağmur bekleniyor. Bazı noktalarda gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Cumartesi, 25 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Hafta sonu sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık düşebilir.

Malatya'da haftalık hava durumu

Pazar, 26 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Havanın bulutlu ve serin geçebileceği öngörülüyor. Bazı noktalarda yağmur etkisi olabilir.

Pazartesi, 27 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Hafta, az bulutlu bir günle başlayacak ve bazı yerlerde yağmur görülebilir.

Malatya'da haftalık hava durumu

Salı, 28 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Hava oldukça ısınacak. Yağmur beklenmiyor.

Malatya'da haftalık hava durumu

Çarşamba, 29 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün olacak.

Malatya'da haftalık hava durumu

Perşembe, 30 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Malatya’da sıcak bir gün geçecek.

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24 May 2024 - 06:00 Malatya- Yaşam

Mahreç  Haber Merkezi

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