Malatya'da haftalık hava durumu nasıl olacak? Malatya'da spor tutkunlarının ve açık hava etkinliklerine katılmayı planlayanların dikkatine! Meteoroloji tahminlerine göre, önümüzdeki hafta bölgede yağışlı bir dönem başlıyor. Bu durum, açık hava aktivitelerini etkileyebilir.

Malatya'da hava durumu tahminlerine göre, yağışlı bir hafta bekleniyor. İşte önümüzdeki 7 gün için hava durumu öngörüleri:

İŞTE ÖNÜMÜZDEKİ 7 GÜN İÇİN HAVA DURUMU

Cuma, 24 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Cuma günü havada yağmur bekleniyor. Bazı noktalarda gök gürültülü sağanak yağış görülebilir.

Cumartesi, 25 Mayıs: En düşük sıcaklık 11°C, en yüksek sıcaklık 22°C olacak. Hafta sonu sağanak yağışlar görülebilir. Sıcaklık düşebilir.

Pazar, 26 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 24°C olacak. Havanın bulutlu ve serin geçebileceği öngörülüyor. Bazı noktalarda yağmur etkisi olabilir.

Pazartesi, 27 Mayıs: En düşük sıcaklık 13°C, en yüksek sıcaklık 27°C olacak. Hafta, az bulutlu bir günle başlayacak ve bazı yerlerde yağmur görülebilir.

Salı, 28 Mayıs: En düşük sıcaklık 12°C, en yüksek sıcaklık 30°C olacak. Hava oldukça ısınacak. Yağmur beklenmiyor.

Çarşamba, 29 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 26°C olacak. Parçalı bulutlu ve sıcak bir gün olacak.

Perşembe, 30 Mayıs: En düşük sıcaklık 14°C, en yüksek sıcaklık 28°C olacak. Malatya’da sıcak bir gün geçecek.