6 Şubat’ta yaşanan ikinci deprem nasıl gerçekleşti?

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, 6 Şubat 2023 tarihinde yaşanan ikinci - 7,6 büyüklüğündeki - depremin nasıl gerçekleştiğini tek tek anlattı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ikincisi olan 7.6 büyüklüğündeki sarsıntıyı değerlendiren Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt,
“6 Şubat sabahı 8,1'lik, resmi rakama göre 7,8'lik Nurdağı Pazarcık depremi sonrası Adana-Osmaniye-Maraş bloku saat yönünde dönerek çardak kırığı üzerine baskı yani basınç uyguladı, bu uygulanan basınç sonucunda 7,6'lık Elbistan-Ekinözü depremi oldu”
dedi.
Baturhan Öğüt,
“Bu bölge her ne kadar ayrı kıtalar yani levhalar olsa bile hepsi aynı yapısal sistem içerisindedir, oysa stres transferi dediğimiz olay genel olarak doğrultu atımlı kırığın üzerinde atım sonucunda iki komşu segmente uyguladığı basınçtır. Yani ortaya çıkan enerjinin bir kısmını komşu segmentlere transfer eder. 7,6'lık depremin ardından Beyyurdu kırığının kuzeye doğru uzanan G-K doğrultulu uzantısı ve Ayvalı, Gürün kırıkları üzerinde onlarca deprem gerçekleşti”
sözlerini aktardı.
Bu depremlerin gerçekleşme sebebini de açıklayan Öğüt,
“Bu arada aynı yapısal sistem kavramı devreye girmekte. Afşin Elbistan bloku önce güneye sonra batıya doğru blok şeklinde kayması sonucunda Gürün, Ayvalı ve Beyyurdu kırığı üzerine basınç uyguladı. Geçen yazın Adana Kozan’da meydana gelen 5,7'lik depremin ana sebebi yine bu blok dönme davranışıdır. 6 Şubat günü iki deprem bu blokları metrelerce kaydırarak blok sınır kırıklarına basınç oluşturdu ve ne yazık ki bundan nasibini Kozan’da aldı. 5,7 büyüklüğünde hem Beyyurdu kırığın güney ucu hem Savrun kırığın güney uç kısmında oldu. Yani yapısal sistem böyledir aynı doğrultuda olmasa bile aynı yapısal sistem içerisinde olduğu vakit hem blok içi hem blok sınır kırıklarına basınç uygular”
sözlerini aktardı.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.