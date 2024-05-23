Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün neler oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

Söğütlü Cami’nin akıbeti ne olacak? Yerinde yapılacak dediler ama...

Malatya’nın en eski tarihi yapılarından biri olan Söğütlü Cami, 6 Şubat depremlerinde ağır hasar alarak yıkıldı. Yetkililer tarafından yerinde yeniden yapılacağı belirtilirken, şimdilerde Söğütlü Cami’nin yerine yeni inşaatların yükseldiği görülüyor. Araştırmacı Yazar Atilla Kantarcı, “Tarihimiz birer birer yok oluyor” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20273483/sogutlu-caminin-akibeti-ne-olacak-yerinde-yapilacak-dediler-ama

Büyükşehir Belediyesi’nde hangi birim ne kadar harcama yaptı?

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin 2023 yılına ait faaliyet raporunu göre, belediyenin birimler bazında ne kadar harcama yaptığı açıklandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20272266/buyuksehir-belediyesinde-hangi-birim-ne-kadar-harcama-yapti



En pahalı meyve hangisi? Fiyatlar cep yakıyor

Yaz aylarının gelmesiyle pazar tezgahlarında çilek, şeftali, erik, karpuz ve yenidünya gibi yaz meyveleri yerini almaya başladı. Mayıs ayında en çok tercih edilen meyveler tezgâhta yerini alırken fiyatı vatandaşların cebini yakıyor. Pahalılık hem pazarcıları hem de vatandaşı zarara uğratıyor.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20273306/en-pahali-meyve-hangisi-fiyatlar-cep-yakiyor



Bal arısı deyip geçmeyin! Malatya’da arı sokan adam komalık oldu

Malatya'nın Akçadağ ilçesine bağlı Yukarı Örükçü Mahallesi’nde kayısı bahçesinde çalışma yapan 54 yaşındaki Ahmet M.’yi çıktığı ağaçta bal arası sokmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi süren şahsın hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20272839/bal-arisi-deyip-gecmeyin-malatyada-ari-sokan-adam-komalik-oldu



Ağbaba'dan çağrı: deprem bölgesinde TYP sürelerinin uzatılması istendi

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM'de yaptığı konuşmada deprem bölgesindeki TYP projelerinin süresinin uzatılmasını talep etti. Ağbaba, "Malatya’da TYP kapsamında çalışan 2 bin 500 kişinin 9 aylık süresi bugün sona eriyor. Valilik tarafından konteyner kentlerde, Çevre Şehircilik il müdürlüğünde, AFAD’ta ve kamu kurumlarında çalıştırılan 2 bin 500 TYP personeli işsiz kalıyor. Kaymakamlıklar tarafından görevlendirilen TYP personellerin ise Haziran ayı sonunda işlerine son verilecek" dedi

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20272123/agbabadan-cagri-deprem-bolgesinde-typ-surelerinin-uzatilmasi-istendi



Altın fiyatları 10 gün içerisinde 111 TL arttı

Altın fiyatları gün geçtikçe rekor kırmaya devam ediyor. Çeyrek altın fiyatının 10 günde 111 TL arttığını ifade eden Kuyumcu esnafı Muhammed Ali Hakkatapan, “10 günden önce yani 12 Mayıs 2024’te çeyrek altın 4 bin 70 TL’ydi. Şu anda 22 Mayıs 2024’te fiyatı 4 bin 181 TL. 10 gün içerisinde 111 TL’lik bir yükseliş oldu” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/20270874/altin-fiyatlari-10-gun-icerisinde-111-tl-artti