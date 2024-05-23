Beşiktaş Ziraat Türkiye Kupası'nı 3-2'lik skorla kazandı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde karşılaştığı Trabzonspor’u 3-2 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar

5. dakikada Ghezzal’ın pasında topla buluşan Muçi’nin ceza sahası içi sol çaprazdan plase vuruşunda top uzak kale direğinin yanından auta gitti.

14. dakikada Onuachu’nun sol kanattan çalımlarla ceza sahası içe girdikten sonra sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1

16. dakikada Muleka’nın sağ taraftan çalımlarla ceza sahası içine girip yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan, iki hamlede topun sahibi oldu.

26. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda önde direkte Necip’in kafayla arkaya gönderdiği topa Omar Colley’in vuruşunda az farkla üstten auta gitti.

33. dakikada Masuaku’nun pasında topla buluşan Gedson’un savunmada Denswil’i çalımladıktan sonra sol çaprazdan vuruşunda kaleci Uğurcan, iki hamlede meşin yuvarlağı kontrol etti..

45+1. dakikada Salih'in ceza sahasına çevirmek istediği topa Bardhi, ceza sahası içerisinde elle müdahale etti. Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.

45+3. dakikada penaltıyı kullanmak üzere topun başına geçen Ghezzal'ın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'ın sağından filelerle buluştu. 1-1

54. dakikada Muleka’nın ortasında Salih Uçan’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak sol köşeden ağlarla buluştu. 2-1

70. dakikada Visca’nın ceza yayı önünden sert vuruşunda kaleci Mert’in parmaklarıyla dokunduğu top üst direğe çarparak kornere gitti.

84. dakikada Rashica’nın ceza yayının gerisinden sert vuruşunda kaleci Uğurcan, sağ köşeye giden topu kornere çeldi.

89. dakikada Visca’nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Meunier’in kafa vuruşunda Mert topu çeldi. Pozisyonun devamında Pepe’nin sol çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-2

90+4. dakikada Al Musrati’nin ceza sahası dışından vuruşunda top sol köşeden ağlara gitti. 3-2

Hakemler: Ali Şansalan, Serkan Ok, Serkan Olguncan

Beşiktaş: Mert Günok, Svensson, Necip Uysal (Worrall dk. 90+7), Colley, Masuaku, Salih Uçan, Al Musrati, Gedson, Ghezzal (Rashica dk. 64), Muçi (Semih Kılıçsoy dk. 90+7), Muleka (Aboubakar dk. 75)

Yedekler: Ersin Destanoğlu, Onur Bulut, Cenk Tosun, Chamberlain, Demir Ege Tıknaz, Zaynutdinov

Teknik Sorumlu: Serdar Topraktepe

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Meunier, Mendy, Denswil, Eren Elmalı, Berat Özdemir (Pepe dk. 68), Umut Güneş (Umut Bozok dk. 83), Visca, Bardhi, Fountas (Trezeguet dk. 55), Onuachu

Yedekler: Taha Tepe, Baniya, Fernandez, Kerem Şen, Mehmet Can Aydın, Arif Boşluk, Orsic

Teknik Direktör: Abdullah Avcı

Goller: Rachid Ghezzal (dk. 45+3 pen.), Salih Uçan (dk. 54), Al Musrati (dk. 90+4) (Beşiktaş), Paul Onuachu (dk. 14), Pepe (dk. 89) (Trabzonspor)

Kırmızı kart: Serdar Topraktepe (Teknik Sorumlu) (Beşiktaş)

Sarı kartlar: Jonas Svensson, Al Musrati, (Beşiktaş), Thomas Meunier, Enis Bardhi (Trabzonspor)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı