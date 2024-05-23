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Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın başlayacak

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Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın başlayacak mask
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Trendyol Süper Lig'de 38. ve son hafta müsabakaları yarın oynanacak tek maçla başlayacak.

Trendyol Süper Lig’de 38. ve son hafta heyecanı yarın, 25 Mayıs Cumartesi ve 26 Mayıs Pazar günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında Corendon Alanyaspor, Antalyaspor'u konuk edecek. Alanya Oba Stadı'nda yapılacak mücadele, saat 20.00'de başlayacak. Ligde şampiyonun belli olacağı haftada lider Galatasaray, deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, müsabakadan 1 puan alması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. İkinci sıradaki Fenerbahçe ise sahasında İstanbulspor ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler, İstanbulspor'u mağlup eder, Galatasaray da Konyaspor'a yenilirse şampiyon olacak. İki mücadele de 26 Mayıs Pazar günü saat 19.00'da başlayacak.
Süper Lig'de son hafta programı şu şekilde:

Trendyol Süper Lig'de son hafta heyecanı yarın başlayacak

Yarın

20.00 Corendon Alanyaspor - Antalyaspor

25 Mayıs Cumartesi

16.00 Fatih Karagümrük - Samsunspor
19.00 Sivasspor - Kayserispor

26 Mayıs Pazar

19.00 Fenerbahçe - İstanbulspor
19.00 Konyaspor - Galatasaray
19.00 Pendikspor - Gaziantep FK
19.00 Adana Demirspor - RAMS Başakşehir
19.00 Kasımpaşa - Beşiktaş
19.00 Trabzonspor - MKE Ankaragücü
19.00 Hatayspor - Çaykur Rizespor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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23 May 2024 - 22:38 - Spor

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