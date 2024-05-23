Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde taziye yemekleri kaldırıldı, taziye yerleri ile ilgili yeni kararlar alındı.

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde taziye yemeklerinin kaldırılması ve taziye yerleriyle ilgili yeni düzenlemelerin yapılmasıyla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Bismil Kaymakamı Enver Hakan Zengince'nin başkanlığında düzenlenen toplantıya protokol üyeleri, müftülük, alimler, kanaat önderleri, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarından birçok isim katıldı.

Toplantıda, taziye sürecine ilişkin alınan kararlar doğrultusunda genel bir mutabakat sağlandı. Kaymakam Zengince, Bismil genelinde taziye yemeklerinin kaldırılmasına yönelik kararları duyurdu. Bu kararlar arasında, taziyenin artık 3 günle sınırlı olacağı, taziye yerlerinin sabah 09.00’da açılıp akşam ezanıyla kapanacağı ve taziye yerlerinde yemek ikramı yapılmayacağı yer alıyor.

Ayrıca, alınan kararların tüm taziye evlerine yazılı levhalar şeklinde asılacağı ve kaymakamlık olarak bu kararların takipçisi olacaklarını belirtti. Mahalle imamları, köy muhtarları ve kanaat önderlerinin de bu sürecin takipçisi olacakları vurgulandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı