Ankara kulisleri hareketli: Asgari ücrete ara zam mı geliyor?

En son ocak ayında 17 bin 2 TL olan asgari ücretle birlikte başta temel gıda maddeleri olmak üzere iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi bu maaşla geçinmeye çalışanları zor durumda bıraktı. Asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmayacağı haberi her platformda dile getirilirken son olarak ortaya atılan aksi bir iddia gündeme oturdu.

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ve dolaylı olarak tüm çalışanları yakından ilgilendiren asgari ücretin 2024 yılında ne kadar olacağı ocak ayında belirlenmişti. Yeni asgari ücretin 17 bin 2 lira olacağı bildirilmişti.

2022 VE 2023’TE 2 DEFA ZAM YAPILDI

Bilindiği gibi daha önce yılda bir defa zam yapılan asgari ücrete 2022 ve 2023 yıllarında ocak ve temmuz olmak üzere 2 defa zam yapıldı. Ekonomik dar boğazın asgari ücretliyi sıkmaması için yapılan bu değişimin 2023’te tekrarlanmayacağı çok defa dile getirildi.

BAKAN IŞIKHAN NE DEDİ?

Temmuz ayında asgari ücrete ikinci bir zam yapıp yapılmayacağı konusundaki belirsizlikler devam ediyor gibi görünüyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, son olarak katıldığı bir programda şu an için böyle bir gündemlerinin olmadığını ve daha önce alınan kararın bu şekilde devam edeceğini belirtti.

ANKARA KULİSLERİ BUNU KONUŞUYOR

Haberler.com’un haberine göre, Türkiye'de de vatandaşları zorlayan ekonomik krizin, reel alım gücünü 13 bin 558 liraya kadar düşüreceğini savunuluyor. Bu bağlamda bazı kaynaklar asgari ücretin temmuz ayında en az 21 bin 320 liraya çıkarılacağını iddia ediyor. Aynı habere göre, Ankara kulislerine düşen bu son iddia büyük ses getirdi.

Şimdi gözler asgari ücrete yeniden zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili gelişmelerde. Ancak Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın ifadelerine göre bu ihtimal düşük görünüyor.