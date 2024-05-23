WhatsApp “benden sil” işlemi nasıl geri alınır?

Bir mesajı herkesten silmek istediğiniz ancak yanlışlıkla sadece kendinizden sildiğiniz oldu mu? Bundan böyle bu işlemi geri alabilmek mümkün. İşte bahsi geçen bu işlemi geri alma yöntemi…

Mesajları sadece kendinizden silebilir veya mesajların herkesten silinmesini talep edebilirsiniz. Bunun yerine mesajı düzenlemek isterseniz gönderdikten sonraki 15 dakika içinde düzenleyebilirsiniz. Mesajları yedeklemediğiniz sürece sildikten sonra geri almanın hiçbir yolu ise yoktur.

MESAJLARI HERKESTEN SİLME

Mesajları herkesten silme özelliği, gönderdiğiniz belirli mesajları bireysel bir sohbetten veya bir grup sohbetinden silmenize olanak tanır. Grup yöneticisi olarak, sorunlu mesajları sohbetten kaldırabilmeniz mümkün.

Gönderdiğiniz mesajları herkesten silme işlemi ise; WhatsApp’ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin. Mesajın sağında bulunan aşağı yönlü ok simgesine tıklayın. Mesajı sil > Herkesten sil’e dokunun. Gönderdiğiniz ve herkesten silinen mesajların yerinde “Bu mesaj silindi” ifadesi görünür.

“BENDEN SİL” İŞLEMİ NASIL GERİ ALINIR?

Telefonunuzdan gönderdiğiniz veya aldığınız mesajların sizdeki kopyalarını silebilirsiniz. Mesajları kendinizden silmeniz, alıcılarınızın sohbetlerini hiçbir şekilde etkilemez. Bu kişiler sildiğiniz mesajları kendi sohbet ekranlarında görmeye devam eder.

WhatsApp’ı açın ve silmek istediğiniz mesajın bulunduğu sohbete gidin. Mesajın sağında bulunan aşağı yönlü ok simgesine tıklayın. Mesajı sil > ‘Benden sil’e tıklayın.

‘Benden sil’i seçtiğinizde, mesaj kalıcı olarak silinmeden önce 5 saniye içinde Geri al’a tıklayarak bu işlemi geri alabilirsiniz.