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Hasanbey Caddesi’nde 3 araç kazaya karıştı

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Malatya’da Hasanbey Caddesi üzerinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hasanbey Caddesi’nde 3 araç kazaya karıştı mask
Hasanbey Caddesi’nde 3 araç kazaya karıştı
Hasanbey Caddesi’nde 3 araç kazaya karıştı
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Malatya’da Hasanbey Caddesi üzerinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Hasanbey Caddesi’nde 3 araç kazaya karıştı

Kaza, saat 17.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasanbey Caddesi üzerinde seyir halinde B.K. idaresindeki 06 HE 6979 plakalı araç ile M.K.R. yönetimindeki 44 KR 499 plakalı araç ve E.A. idaresindeki 44 T 0722 ticari araç ışıklarda çarpıştı. Kazada, E.A. yaralandı.

Hasanbey Caddesi’nde 3 araç kazaya karıştı

İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Hasanbey Caddesi’nde 3 araç kazaya karıştı

Kazaya karışan araçların çekici marifetiyle bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Hasanbey Caddesi’nde 3 araç kazaya karıştı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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23 May 2024 - 21:14 Malatya- Asayiş

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