Hasanbey Caddesi’nde 3 araç kazaya karıştı

Malatya’da Hasanbey Caddesi üzerinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kaza, saat 17.45 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Şeyh Bayram Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hasanbey Caddesi üzerinde seyir halinde B.K. idaresindeki 06 HE 6979 plakalı araç ile M.K.R. yönetimindeki 44 KR 499 plakalı araç ve E.A. idaresindeki 44 T 0722 ticari araç ışıklarda çarpıştı. Kazada, E.A. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ile sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı sürücü, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazaya karışan araçların çekici marifetiyle bulundukları yerden kaldırıldığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.